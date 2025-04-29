Воїни 3 ОШБр знищили автомобіль, вантажівку, систему радіоелектронної боротьби та артилерійське озброєння. ВIДЕО
На одному з напрямків фронту бійці 3-ої окремої штурмової бригади 1-го штурмового батальйону продовжують майстерно нищити ворога з неба.
Унаслідок прицільних ударів було знищено одразу кілька одиниць ворожої техніки: легковий автомобіль, вантажівку, систему радіоелектронної боротьби та артилерійське озброєння. Фінальним акордом операції стала ліквідація стартової позиції ворожих БпЛА — удар точно накрив і операторів, і всю їхню техніку, повідомляє Цензор.НЕТ.
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на украінській землі 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️