Бійці 43 ОМБр відбили штурм росіян, знищивши 4 БМП та багі На Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Днями чергова спроба російських окупаційних військ здійснити наступ на Куп’янському напрямку обернулася значними втратами та повним провалом. Завдяки спільним зусиллям підрозділів вдалося зупинити чергову атаку противника і результатом бою стали втрати ворога.

Було ліквідовано: 38 російських військових, поранено 11 окупантів. Знищено 4 бойові машини піхоти, багі, легковий автомобіль і мотоцикл. Після успішного ураження ворожої техніки, бійці застосували касетні боєприпаси для нанесення максимальних втрат живій силі противника, яка опинилася на відкритій місцевості без прикриття броні, повідомляє Цензор.НЕТ.

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