Бойцы 43-й ОМБр отразили штурм россиян, уничтожив 4 БМП и багги На Купянском направлении. ВИДЕО
На днях очередная попытка российских оккупационных войск осуществить наступление на Купянском направлении обернулась значительными потерями и полным провалом. Благодаря совместным усилиям подразделений удалось остановить очередную атаку противника и результатом боя стали потери врага.
Было ликвидировано: 38 российских военных, ранены 11 оккупантов. Уничтожено 4 боевые машины пехоты, багги, легковой автомобиль и мотоцикл. После успешного поражения вражеской техники, бойцы применили кассетные боеприпасы для нанесения максимальных потерь живой силе противника, которая оказалась на открытой местности без прикрытия брони, сообщает Цензор.НЕТ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А у багі мєхвод запаскою прикидався?