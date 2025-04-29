Бойцы 43-й ОМБр отразили штурм россиян, уничтожив 4 БМП и багги На Купянском направлении. ВИДЕО

На днях очередная попытка российских оккупационных войск осуществить наступление на Купянском направлении обернулась значительными потерями и полным провалом. Благодаря совместным усилиям подразделений удалось остановить очередную атаку противника и результатом боя стали потери врага.

Было ликвидировано: 38 российских военных, ранены 11 оккупантов. Уничтожено 4 боевые машины пехоты, багги, легковой автомобиль и мотоцикл. После успешного поражения вражеской техники, бойцы применили кассетные боеприпасы для нанесения максимальных потерь живой силе противника, которая оказалась на открытой местности без прикрытия брони, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Силы обороны уничтожили 3 пункта пилотирования БПЛА противника и обезвредили 9 оккупантов на Волчанском направлении. ВИДЕО