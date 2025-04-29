Силы обороны уничтожили 3 пункта пилотирования БПЛА противника и обезвредили 9 оккупантов на Волчанском направлении. ВИДЕО
Из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня пограничники нанесли огневые поражения по вражеским позициям.
Кроме фортификаций противника, бойцы бригады "Гарт" уничтожили три пункта пилотирования БПЛА противника на Волчанском направлении и обезвредили 9 оккупантов, сообщает Цензор.НЕТ.
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