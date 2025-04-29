Сили оборони знищили 3 пункти пілотування БпЛА противника та знешкодили 9 окупантів на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню прикордонники завдали вогневих уражень по ворожих позиціях.

Окрім фортифікацій противника, бійці бригади "Гарт" знищили три пункти пілотування БпЛА противника на Вовчанському напрямку та знешкодили 9 окупантів, повідомляє Цензор.НЕТ.

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