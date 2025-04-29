Українські захисники зупинили нічну спробу просування ворога та ліквідували окупантів на Донеччині. ВIДЕО

На Донеччині під покровом ночі група російських військових вирішила здійснити розвідку боєм або перекидання особового складу поблизу позицій 4-го батальйону оперативного призначення "Сила Свободи" бригади "Рубіж". Для цього ворог використав "буханку", сподіваючись на ефект несподіванки.

Однак українські захисники миттєво відреагували. За допомогою FPV-дронів та дронів зі скидом боєприпасів, наші оператори зупинили спробу просування ворога ще на підходах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Результат операції — знищено транспортний засіб і щонайменше двох окупантів. Ще двоє зазнали поранень і відійшли з району ураження.

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