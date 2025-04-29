Украинские защитники остановили ночную попытку продвижения врага и ликвидировали оккупантов на Донетчине. ВИДЕО
В Донецкой области под покровом ночи группа российских военных решила осуществить разведку боем или переброску личного состава вблизи позиций 4-го батальона оперативного назначения "Сила Свободи" бригады "Рубіж". Для этого враг использовал "буханку", надеясь на эффект неожиданности.
Однако украинские защитники мгновенно отреагировали. С помощью FPV-дронов и дронов со сбросом боеприпасов, наши операторы остановили попытку продвижения врага еще на подходах, сообщает Цензор.НЕТ.
Результат операции - уничтожено транспортное средство и по меньшей мере двух оккупантов. Еще двое получили ранения и отошли из района поражения.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дяка ВОЇНАМ!