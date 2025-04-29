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Ликвидированный генерал РФ Москалик готовил доклады для Путина о ситуации в Украине, - росСМИ

Чем занимался ликвидированный генерал РФ Ярослав Москалик

Российский генерал Ярослав Москалик, который накануне был ликвидирован в Подмосковье, с начала полномасштабного вторжения РФ руководил группой боевого управления, которая, в частности, ведет мониторинг в зоне войны РФ против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом говорится в некрологе Минобороны РФ.

Так, в 2015-2021 годах генерал входил в состав рабочей группы российского Минобороны по вопросам безопасности Минской контактной группы.

Он участвовал в "решении вопросов урегулирования на юго-востоке Украины", в заседаниях в Минске, а также в переговорах в нормандском формате в Берлине и Париже. Генерал готовил материалы для Путина о ситуации на юго-востоке Украины.

Также Москалик участвовал в планировании военной операции в Сирии, а впоследствии в работе по урегулированию.

Напомним, 25 апреля в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль - был ликвидирован заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, генерал Ярослав Москалик.

Читайте: Руководитель СВР Иващенко доложил Зеленскому о ликвидации лиц из высшего командного состава российских вооруженных сил

Автор: 

армия РФ (19295) ликвидация (3559) россия (95604)


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Топ комментарии
+7
Прийшов час їм зустрітися для доповідей біля Кобзона
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29.04.2025 10:41
+4
Москалік може тепер доповідь ***** через кабздона передати. Але є один нюанс, ***** має особисто на концерт попасти.
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29.04.2025 10:41
+3
Типовий клєрк, іншими словами ніхто. Тепер вже і буквально.
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29.04.2025 10:46
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Прийшов час їм зустрітися для доповідей біля Кобзона
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29.04.2025 10:41 Ответить
Не є таємницею, що Цензор читають і вурдалаки з Лаптєстану. Ну ті, кому по посаді належить. Тому я звертаюся до них напрямик:
Русский, майор, читающий этот коммент!
Ты уже знаешь, что доблестные украинские спецслужбы уничтожили двух высокопоставленных генералов из вашего Лаптестана. Ты, наверное, понял, что спецслужбы Украины всё ближе подбираются в самому Пуйлу. Поэтому однажды этот день наступит, когда Пуйла, одетого по этому торжественному случаю в деревянный китель, с аккуратно склеенными ластами, вынесут ногами вперёд из Кремля. Поэтому срочно закупайте гармошки, которые пригодятся на случай траура по Пуйлу. Чтобы вы не остались без гармошек, как те о которых говорится: "Горевали так, что три гармошки порвали".
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29.04.2025 12:39 Ответить
Москалік може тепер доповідь ***** через кабздона передати. Але є один нюанс, ***** має особисто на концерт попасти.
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29.04.2025 10:41 Ответить
Самокати, автомобілі та різні технологічні штучки дуже небезпечні для генералів та іншого зброду на московії.
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29.04.2025 10:45 Ответить
Типовий клєрк, іншими словами ніхто. Тепер вже і буквально.
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29.04.2025 10:46 Ответить
Саме так. Прибрали кабінетного перекладувача з місця на місце нікому не потрібних папірців, від якого реально нічого не залежало. Ті ж, хто справді знищує Україну і вбиває українців, живі і здорові...
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29.04.2025 10:53 Ответить
Мабуть ти дурень і не прикольний
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29.04.2025 10:58 Ответить
Вам скудоумним завжи тільки дурні мерещаться.
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29.04.2025 11:06 Ответить
типовий чи ні, а інші такі підари на ********** сцуться та сруться в очікуванні прем'єр у кабздона
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29.04.2025 10:58 Ответить
Велику справу зрообили, хто тепер папірці Хутіну на солі буде перекладати. Акле як кажуть, з ******* вівці хоч шерсті пучок.
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29.04.2025 11:08 Ответить
гарний підар - здохлий підар
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29.04.2025 11:09 Ответить
Безумовно, якщо не вникати в тонкощі.
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29.04.2025 11:11 Ответить
будь-який підарський хенерал *****, який воює проти України - файний законний приз, не зважаючи на тонкощі
оно чотири місяці тому підар лєбєдєв на самокаті поіпашив до кабздона - теж файно
рулєтка, кацапи таке *******
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29.04.2025 11:18 Ответить
Шановний, я Вас розумію тому не розпиляйтеся дарма. Вся справа в тому, що той генерал не воював, то не бойовий генерал. Генерали бувають різні, в даному випадку це банальний клєрк, і погони в нього генеральські бо з іншими до ***** не впускають. Дрібниця (на жаль), але приємно.
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29.04.2025 11:23 Ответить
а от дехто зі спеців у вузькій галузі не поділяє вашого песимізму та упевнений, шо цей підар - цінний та законний приз. от зараз не допетраю кому вірити - вам чи тому спецу:
"

Цікава подробиця, сплила, про нещодавно «закобзованого» у підмосковній Балашихі генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.

Виявляється серед цілої купи службових обов'язків, які виконував та "курировал" цей, з виду неприкметний та «лысоватый муСЧина», у надрах головного оперативного управління російського генштабу, було РЕГУЛЯРНЕ планування, координація та підготовка відповідної звітності, щодо комплексу заходів, пов'язаних із нанесенням комбінованих ударів ракетною зброєю дальнього радіусу дії по території України. В тому числі - такі делікатні питання, як вибір цілі, аргументація доцільності її ураження, детальне планування та визначення відповідного наряду сил й засобів.

Іншими словами, саме цей генерал стояв, як-то кажуть «у джерел» ударів по Кривому Рогу, Сумах, Києву, Харькову й т.д. З нього, по суті, розпочиналось те, що потім оберталось ударами «шахедами», крилатими та балістичними ракетами по щільно заселеним кварталам мирних українських міст.

Скажу ще одне. За цілою низькою повідомлень «російських джерел», саме цей лампасоносій розглядався як дуже й дуже перспективний кандидат на посаду голови так званого «национального центра управления обороны рф» (структурний орган управління у складі гш зс рф, призначений, в тому числі, для керування різновідомчими та коаліційними угрупуваннями військ)."

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=660345990216258&id=100087225889640&mibextid=wwXIfr&rdid=dGmX3uoaA1hxs6Wf
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29.04.2025 11:40 Ответить
Вибачаюся, багато букв, принципово не читаю такі дописи. Демагогія це не моє.
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29.04.2025 12:02 Ответить
варто почитати, щоби мати чим дискутувати
якщо звісно ви не діючий полковник ЗСУ спеціального інформаційно-аналітичного підрозділу із допуском до обмеженої, у т.ч. розвідувальної інформації
машовець ще не найобував, раджу змінити свої погляди на цього здохлого підара
тіко, Боже збав, не напружуйтеся
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29.04.2025 12:05 Ответить
В мене є принципи (багато букв, не читаю), а головне мені дискуції в ЦН не цікаві. Знайдіть собі когось іншого, будете разом тішитися від дохлого клерка.
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29.04.2025 12:09 Ответить
це не дискусія, а пошук істини
ви виклали своє бачення, я - своє
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29.04.2025 12:15 Ответить
Шукайте свою істину, але без мене.
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29.04.2025 12:26 Ответить
не напружуйтеся так
істину вже знайшов
сподівався мене переконаєте, проте ніц не вийшло
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29.04.2025 12:29 Ответить
Шановний, я Вам ще вище писав не розпилюйтеся так, а краще визначтеся це "диспут" чи "пошук істини" (ваші слова). Якщо істину вже знайшли, не чипляйтеся до людей.
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29.04.2025 12:48 Ответить
не напружуйтеся
істина у правді, ви її не читаєте
нецікаво
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29.04.2025 12:50 Ответить
Шановний Вам зайнятися нічим?
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29.04.2025 12:57 Ответить
час ***** до кабздона, шоби цей гарно забаранений підар москалик робив йому там доповіді
негарно, коли буде перерва у таких доповідях *****
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29.04.2025 10:56 Ответить
Мабуть зараз другий буде утішати ху...ло проповідями, та напевно він нарешті відкриє правду, що усю Європу захопили.
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29.04.2025 10:57 Ответить
Тепер немає кому доповідати фуйлу. Шах і мат.
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29.04.2025 11:37 Ответить
а чи є той *****? одні васілічі, удмурти, морячки, синяки, бенкетні та інші копії
може той здохлий москалик вже зараз доповідає саме "оригіналу"
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29.04.2025 12:14 Ответить
Пора и Путину уже с ним встретится для принятия доклада.
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29.04.2025 11:46 Ответить
Так это ж Федул из "Афони"!
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29.04.2025 12:40 Ответить
 
 