Ликвидированный генерал РФ Москалик готовил доклады для Путина о ситуации в Украине, - росСМИ
Российский генерал Ярослав Москалик, который накануне был ликвидирован в Подмосковье, с начала полномасштабного вторжения РФ руководил группой боевого управления, которая, в частности, ведет мониторинг в зоне войны РФ против Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом говорится в некрологе Минобороны РФ.
Так, в 2015-2021 годах генерал входил в состав рабочей группы российского Минобороны по вопросам безопасности Минской контактной группы.
Он участвовал в "решении вопросов урегулирования на юго-востоке Украины", в заседаниях в Минске, а также в переговорах в нормандском формате в Берлине и Париже. Генерал готовил материалы для Путина о ситуации на юго-востоке Украины.
Также Москалик участвовал в планировании военной операции в Сирии, а впоследствии в работе по урегулированию.
Напомним, 25 апреля в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль - был ликвидирован заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, генерал Ярослав Москалик.
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Ты уже знаешь, что доблестные украинские спецслужбы уничтожили двух высокопоставленных генералов из вашего Лаптестана. Ты, наверное, понял, что спецслужбы Украины всё ближе подбираются в самому Пуйлу. Поэтому однажды этот день наступит, когда Пуйла, одетого по этому торжественному случаю в деревянный китель, с аккуратно склеенными ластами, вынесут ногами вперёд из Кремля. Поэтому срочно закупайте гармошки, которые пригодятся на случай траура по Пуйлу. Чтобы вы не остались без гармошек, как те о которых говорится: "Горевали так, что три гармошки порвали".
оно чотири місяці тому підар лєбєдєв на самокаті поіпашив до кабздона - теж файно
рулєтка, кацапи таке *******
"
Цікава подробиця, сплила, про нещодавно «закобзованого» у підмосковній Балашихі генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.
Виявляється серед цілої купи службових обов'язків, які виконував та "курировал" цей, з виду неприкметний та «лысоватый муСЧина», у надрах головного оперативного управління російського генштабу, було РЕГУЛЯРНЕ планування, координація та підготовка відповідної звітності, щодо комплексу заходів, пов'язаних із нанесенням комбінованих ударів ракетною зброєю дальнього радіусу дії по території України. В тому числі - такі делікатні питання, як вибір цілі, аргументація доцільності її ураження, детальне планування та визначення відповідного наряду сил й засобів.
Іншими словами, саме цей генерал стояв, як-то кажуть «у джерел» ударів по Кривому Рогу, Сумах, Києву, Харькову й т.д. З нього, по суті, розпочиналось те, що потім оберталось ударами «шахедами», крилатими та балістичними ракетами по щільно заселеним кварталам мирних українських міст.
Скажу ще одне. За цілою низькою повідомлень «російських джерел», саме цей лампасоносій розглядався як дуже й дуже перспективний кандидат на посаду голови так званого «национального центра управления обороны рф» (структурний орган управління у складі гш зс рф, призначений, в тому числі, для керування різновідомчими та коаліційними угрупуваннями військ)."
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=660345990216258&id=100087225889640&mibextid=wwXIfr&rdid=dGmX3uoaA1hxs6Wf
якщо звісно ви не діючий полковник ЗСУ спеціального інформаційно-аналітичного підрозділу із допуском до обмеженої, у т.ч. розвідувальної інформації
машовець ще не найобував, раджу змінити свої погляди на цього здохлого підара
тіко, Боже збав, не напружуйтеся
ви виклали своє бачення, я - своє
істину вже знайшов
сподівався мене переконаєте, проте ніц не вийшло
істина у правді, ви її не читаєте
нецікаво
негарно, коли буде перерва у таких доповідях *****
може той здохлий москалик вже зараз доповідає саме "оригіналу"