Ликвидированный генерал РФ Москалик готовил доклады для Путина о ситуации в Украине, - росСМИ

Российский генерал Ярослав Москалик, который накануне был ликвидирован в Подмосковье, с начала полномасштабного вторжения РФ руководил группой боевого управления, которая, в частности, ведет мониторинг в зоне войны РФ против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом говорится в некрологе Минобороны РФ.

Так, в 2015-2021 годах генерал входил в состав рабочей группы российского Минобороны по вопросам безопасности Минской контактной группы.

Он участвовал в "решении вопросов урегулирования на юго-востоке Украины", в заседаниях в Минске, а также в переговорах в нормандском формате в Берлине и Париже. Генерал готовил материалы для Путина о ситуации на юго-востоке Украины.

Также Москалик участвовал в планировании военной операции в Сирии, а впоследствии в работе по урегулированию.

Напомним, 25 апреля в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль - был ликвидирован заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, генерал Ярослав Москалик.

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