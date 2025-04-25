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Новости Ликвидация российских окукпантов
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Генерал РФ Москалик ликвидирован в Подмосковье. ВИДЕО

В подмосковной Балашихе взорвался автомобиль. Ликвидирован заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, генерал Ярослав Москалик.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Взрыв прогремел около 10:40, когда он проходил мимо припаркованного "Фольксваген Гольф". Его отбросило на несколько метров.

Причиной взрыва, пишут СМИ, стало взрывное устройство.

Впоследствии в Следственном комитете РФ подтвердили ликвидацию Москалика.

Также смотрите: За каждое преступление - будет возмездие, ВСУ уничтожили почти 155 тысяч оккупантов с начала года, - Сырский. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3552) россия (95585)


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Топ комментарии
+98
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25.04.2025 12:26
+84
Етонєми. Настамнєт. І нікогда нє било.
Но двіжуха продолжітся.
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25.04.2025 12:23
+62
Яке прикре самогубство.
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25.04.2025 12:24
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В пекло рашиський варвар.
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25.04.2025 14:48 Ответить
"Официальной причиной взрыва автомобиля в Балашихе стал газовый баллон. Об этом сообщила ТАСС в оперативных службах." )
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25.04.2025 15:01 Ответить
Який розумний газовий балон!
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26.04.2025 09:30 Ответить
В кацапів генералів, як лайна в Клязьмі
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25.04.2025 15:11 Ответить
хороший маскалкин, это мертвый маскалкин.
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25.04.2025 15:12 Ответить
"Москалик"

Те, кто подбирали кого ликвиднуть, тролляки еще те
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25.04.2025 15:18 Ответить
"Москалик"

Те, кто подбирали кого ликвиднуть, тролляки еще те

В самом деле, начальник ГУР Кирилл Буданов - это адский тролляка:

в декабре бомбанул генерала Кириллова, а сейчас генерала Москалика...
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26.04.2025 04:34 Ответить
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25.04.2025 15:40 Ответить
🇺🇦
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25.04.2025 15:59 Ответить
Прекрасна була есплозія! Неначе там геніальний Кістяковський, який підірвав перший в світі ядерний заряд в Лос-Аламосі, постарався.
Хто не знає, хто такий Богдан Кістяковський, користуйтесь Вікі.
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25.04.2025 16:02 Ответить
Дякую шо нагадали. Надзвичайно видатна людина. Другий директор PSAC. Де був начальником таких нобелівських лауреатів як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D1%96 Ісидор Рабі, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BB Едвард Перселл, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%BD Джон Бардін і навіть сам https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4 Едвін Ленд
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25.04.2025 17:59 Ответить
ДЖОРДЖ КІСТЯКІВСЬКИЙ - американський фізик і хімік українського походження, один з творців першої атомної бомби.
Кістяківський Богдан Олександрович - український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C правознавець, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87 громадський діяч, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84 філософ права і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 соціолог https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE неокантіанської орієнтації, один з організаторів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Академії наук України.
-
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25.04.2025 18:58 Ответить
Богдан Кистякивський - это отец Георгия ( Джорджа) Кистякивського, одного из создателей первой АБ.
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25.04.2025 19:09 Ответить
поставел лайк!❤️
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25.04.2025 16:03 Ответить
Всем москаликам и москалятам будет один конец.
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25.04.2025 16:06 Ответить
а не був би Москаликом-не підняв зброю на Україну-сидів би десь собі на дачі в труселях,карасів ловив.
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25.04.2025 16:55 Ответить
Гей гоп , прямо в лоб!
Прощавай валєра ...
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25.04.2025 17:05 Ответить
Вітю... Не ображайся - але, якщо не "тямиш", не ганьбися... В українських землях прізвища з"явилися разом з "державністю". Але навіть у часи Русі збереглися не "прізвища" (тобто, "родові найменування"), а "прізвиська". В ********* розумінні - "вуличні клички"... Безпосередньо "прізвища", з"явилися в часи Великого князівства Литовського . Це був вимушений захід - бо треба було організувать перепис населення, для оподаткування (в ті часи кріпосництва, на українських землях, не було). Для оподаткування потрібна була "ідентифікація особи". Спочатку це зачепило ремісників, купецтво та міщанство. Прізвища створювалися за "професійними напрямками" - Ковалі, Шевці, Стельмахи, Столяри, Лимарі, Міняйли, Золотарі, Стрільники, Чумаки, Лісники. З того часу ведеться і мооє прівише - буквально, "завідуючий територією" (в перекладі з староукраїнської). Пізніше це перейшло на "посполитих" (тобто, селян). Таким чином, українці "опрізвищилися" десь з 16 століття. Я просто зацікавився, звідки пішло моє прізвище, і почав "копать". Зацікавився. Багато довідався ...
В Росії було гірше. Там люди не розуміли поняття "фамилия", до кінця ХІХ ст ст. !!! В 1896 році був виданий "Височайший указ", в якому пояснювалася необхідність для підданих Російської імперії, мать прізвища!.
Так що ти "обережніший" будь, з своїми "розмишлізмами"... Рекомендую почитать праці науковця Горбанєвського ... Навіть обмежиться його науково-популярною брошюрою, "В мире имён и названий"... Відкриєш для себе багато цікавого...
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25.04.2025 17:31 Ответить
Скидайте погони, панове москалік
За злочини тяжкі прийшов вам привєт.
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25.04.2025 17:32 Ответить
Гарно
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25.04.2025 17:37 Ответить
Неправильним шляхом йдете панове. Тупого деГЕнерала замочити в мацкве - це і звичайна ГОПОТА спроможна. Повчіться у НЕтупих євреїв - вони верхівки обрізають і не тільки в політичному сенсі. З ТАКИМИ можливостями - ДАВНО можливо було достати більш цікавіших "антиукраїнців". Таке враження що "освоювати кошти" держбюджету - це САМЕ головне що у мафії що у очільників українських спецслужб на зряплаті у мафії((.
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25.04.2025 17:40 Ответить
Займися... Хто тобі заважає?
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25.04.2025 17:57 Ответить
Я ЩЕ поки ЖИВИЙ. І роблю ТЕ що робив все життя, наскільки дозволяє вік і здоров'я. Честь маю.
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25.04.2025 18:04 Ответить
Васю... Та я ж тобі не заважаю... І "честі" твоєї не зачіпаю... Просто, "давать вказівки" легше всього... В Радянській армії ходив "крилатий вислів": "Кто может - то работает... Кто не может работать - "учит"... Кто не может "учить" - командует"... Ти не відносишся ні до якої з трьох категорій... Бо категорія "командует" визначає і "відповідальність за команди"... А ти знаходишся поза її межами... Тобто, ти - звичайний "тріполог"... Ти не визначаєш пріоритети. Ти не розробляєш операції. Ти не здійснюєш операції, і ГОЛОВНЕ - ти не відповідаєш за їх наслідки!!! Однак, ти рвешся "рулить"!!! І давать оцінки якості роботи інших! (Сидячи в тилу в той час, коли вони, ризикуючи життями, ведуть війну!) Може, варто "притишиться"?
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25.04.2025 18:38 Ответить
Занадто багато "правильних" букафф, я розумію- зряплата, тепле місце, "правильна" риторика. От тільки від висновків ТХНЕ жОПою. Якщо НЕ служив, НЕ командував, НЕ вчив - ти на правильному шляху - напишеш красиві мемуари як Ти і жОПа просрали державу Україна.
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25.04.2025 18:54 Ответить
"Васю"... Заспокойся... Саме від твоїх "висновків" пахне ЖОПОЮ... Саме тією, що ні защо не відповідає, і не хоче відповідать, але сере, не вибираючи, навкруги... Цвірінькаєш" тут, п"ятий рік, нікому не цікавий...
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25.04.2025 20:03 Ответить
ти так класично описав совєтських замполітов . багато молодих людей навіть слова такого не чули --- замполіт це така істота яка ..не может работать . не может учить . не может командовать .. цю потвору можна назвати паразит --- то яка була користь від тебе замполіт ???
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26.04.2025 15:35 Ответить
...........................................
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26.04.2025 15:39 Ответить
Хоча ...... Якщо він нащадок ще того Москалика з часів ІІСВ - то відносно його цінності ТЕЖ є питання. Дідусь (татко) - забезпечили кар'єру в руSSкій армії і допхали до посади замзама старшого фломастера в ОУ ГШ Герасімова. ЯК просувався по службі - невідомо. Зате з медіаскладовою - УСЕ гаразд - потрапив до світових новин дня. От наші деХЕРнєрали не знають - як потрапити в новини. Деяким - ТРЕБА брати приклад - ато світяться тільки в українських інфопомийках.
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25.04.2025 17:59 Ответить
Є певні ознаки що покійний москалик ТАКИ мав дідуся-хєнєрала. Через 7 років служби УЖЕ по штабах причому НЕ маленьких. А що очевидно що його пхали так в мобісти і кадровики попадали якраз ті , що ні служити ні командувати а ні вчити - зате РІДНЯ як пхала на хєнєральську посаду.
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25.04.2025 19:16 Ответить
Сходи до бухгалтерії, отримай копійчину за висер.
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26.04.2025 07:07 Ответить
Москалик вже у кабиздоха ,
співають вдвох
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25.04.2025 17:49 Ответить
Та не, пане Амбер. Кабысдох уже i в пеклi освоiвся... Чертi навiть на 1 га (посидiти) не пiдпустять того байстрюка...
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25.04.2025 21:04 Ответить
Москалям пора вже звикнути - перемiщатися по москвi можна тiльки ползком та пєрєбєжкамi!
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25.04.2025 17:59 Ответить
За₴бись....
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25.04.2025 18:01 Ответить
бамбіт у тєбя, сабака ти сутулая?
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25.04.2025 18:29 Ответить
А ось й відповідь від України. Тільки не по цивільним як рашиські нелюди а точково- по військовим злочинцям.
Слава Україні!
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25.04.2025 18:26 Ответить
Vsech nah..ты неболь из лын-ДЫРЫ в Польше как "беженец" с укр.паспортом осел..А чё не на болотах или у родной говени осел?!Мудак,покажи личико...опарыш...
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25.04.2025 18:26 Ответить
ув. Гуччи очень точно вычислил даунбассовского опарыша :

в августе 2023 года на вокзале в пограничном Тересполе случайно встретил такого опарыша из Луганска :

пропутинский гадёныш направлялся в Берлин, чтобы там сесть на жирную немецкую пайку, как "украинский беженец".
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25.04.2025 19:20 Ответить
Прямо кожне слово гріє душу...))
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25.04.2025 18:36 Ответить
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25.04.2025 18:36 Ответить
Не самокатом единым…. теперь это Фольксваген гольф ⛳️….
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25.04.2025 18:44 Ответить
Ги-ги ..на кілька метрів?? до Кабзона відразу хотів дострибнути
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25.04.2025 18:54 Ответить
З того що прочитав,то ясно ,що це був сплячий замах)супер)Уявляю,як дупа ся стиснула в хєроїв геноциду українців : то самокатів шугалися,тепер припаркованих автівок боятимуться,завтра душу,піва,водкі,ручки пад'єзда...)))))
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25.04.2025 19:04 Ответить
А чого він так пізно на служби їздив...
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25.04.2025 19:05 Ответить
За наглое большое опоздание на службу и был наказан...
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25.04.2025 19:21 Ответить
Спи Москалик мертвим сном, лю-лi-лю...
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25.04.2025 19:12 Ответить
Був москалик - немає москалика
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25.04.2025 20:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=0YCmjyRtNEc Якось так...
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25.04.2025 22:43 Ответить
Злетів Москалик, бо то була його остання зупинка!
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25.04.2025 20:29 Ответить
Да і йух з ним!
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25.04.2025 20:47 Ответить
ржака. Генерал москалик Буданов товстий троль
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25.04.2025 21:11 Ответить
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25.04.2025 22:40 Ответить
-1 нацист
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25.04.2025 23:07 Ответить
Богоугодное дело...
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26.04.2025 00:11 Ответить
Смажений москалик..
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26.04.2025 06:54 Ответить
какой ужас !!!
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26.04.2025 07:02 Ответить
Ліквідація одного чмоні привернула увагу самого Трампа, а вбивство сотень мирних громадян Сум , Кривого Рогу, Києва - старий рижий не помітив.
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26.04.2025 07:23 Ответить
І москаля нема
Немає москаля
Немає ***** вопше
Сама сира земля
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26.04.2025 09:35 Ответить
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