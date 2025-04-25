Генерал РФ Москалик ликвидирован в Подмосковье. ВИДЕО

В подмосковной Балашихе взорвался автомобиль. Ликвидирован заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, генерал Ярослав Москалик.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Взрыв прогремел около 10:40, когда он проходил мимо припаркованного "Фольксваген Гольф". Его отбросило на несколько метров.

Причиной взрыва, пишут СМИ, стало взрывное устройство.

Впоследствии в Следственном комитете РФ подтвердили ликвидацию Москалика.

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