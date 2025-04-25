Генерал РФ Москалик ликвидирован в Подмосковье. ВИДЕО
В подмосковной Балашихе взорвался автомобиль. Ликвидирован заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, генерал Ярослав Москалик.
Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Взрыв прогремел около 10:40, когда он проходил мимо припаркованного "Фольксваген Гольф". Его отбросило на несколько метров.
Причиной взрыва, пишут СМИ, стало взрывное устройство.
Впоследствии в Следственном комитете РФ подтвердили ликвидацию Москалика.
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Те, кто подбирали кого ликвиднуть, тролляки еще те
Те, кто подбирали кого ликвиднуть, тролляки еще те
В самом деле, начальник ГУР Кирилл Буданов - это адский тролляка:
в декабре бомбанул генерала Кириллова, а сейчас генерала Москалика...
Хто не знає, хто такий Богдан Кістяковський, користуйтесь Вікі.
Кістяківський Богдан Олександрович - український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C правознавець, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87 громадський діяч, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84 філософ права і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 соціолог https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE неокантіанської орієнтації, один з організаторів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Академії наук України.
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Прощавай валєра ...
В Росії було гірше. Там люди не розуміли поняття "фамилия", до кінця ХІХ ст ст. !!! В 1896 році був виданий "Височайший указ", в якому пояснювалася необхідність для підданих Російської імперії, мать прізвища!.
Так що ти "обережніший" будь, з своїми "розмишлізмами"... Рекомендую почитать праці науковця Горбанєвського ... Навіть обмежиться його науково-популярною брошюрою, "В мире имён и названий"... Відкриєш для себе багато цікавого...
За злочини тяжкі прийшов вам привєт.
співають вдвох
Слава Україні!
в августе 2023 года на вокзале в пограничном Тересполе случайно встретил такого опарыша из Луганска :
пропутинский гадёныш направлялся в Берлин, чтобы там сесть на жирную немецкую пайку, как "украинский беженец".
Немає москаля
Немає ***** вопше
Сама сира земля