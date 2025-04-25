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Новини Ліквідація російських окупантів
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Генерала РФ Москалика ліквідовано у Підмосков’ї. ВIДЕО

У підмосковній Балашисі вибухнув автомобіль. Ліквідовано заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ, генерала Ярослава Москалика. 

Про це пишуть російські ЗМІ із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Вибух пролунав близько 10:40, коли він проходив повз припаркований "Фольксваген Гольф". Його відкинуло на кілька метрів.

Російського генерала Москалика ліквідовано у Підмосков’ї

Причиною вибуху, пишуть ЗМІ, став вибуховий пристрій.

Згодом у Слідчому комітеті РФ підтвердили ліквідацію Москалика.

Також дивіться: За кожен злочин — буде відплата, ЗСУ знищили майже 155 тисяч окупантів від початку року, - Сирський. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3926) росія (65223)


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Топ коментарі
+71
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25.04.2025 12:26
+59
Етонєми. Настамнєт. І нікогда нє било.
Но двіжуха продолжітся.
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25.04.2025 12:23
+45
Ну шо, москалику, докомандувався?
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25.04.2025 12:25
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25.04.2025 12:23 Відповісти
Молодці кацаптен партизанен. Ось так щоб кожен день.
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25.04.2025 12:25 Відповісти
Доповідаємо: демілітаризація Лаптєстану проводиться успішно!
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25.04.2025 14:48 Відповісти
Етонєми. Настамнєт. І нікогда нє било.
Но двіжуха продолжітся.
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25.04.2025 12:23 Відповісти
Ну так. Ми би запросили москалика до гіляки. А вибухи -це мабуть талібан зробив. Кинув їх десь москалик на бабло...
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25.04.2025 13:24 Відповісти
Какой в .ера талибан То кто-та приехал з богатых сел и, йццукен, забыл вытащить со своего фолька цукор, а тот слежался до выбуховоi речовини.
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25.04.2025 13:39 Відповісти
а це насправді дійсно не ми. це може бути помста за посадку того генерала Попова. саме того генерала мочканули, який вів проти нього справу.

25.‎04.‎2025

В спеціалізованому (для військових) мікрорайоні Балашихи (Московська, РФ) в результаті вибуху замінованого автомобіля загинув генерал-лейтенант Ярослав Москалик, колишній керівник групи службового розслідування дій командуючого 58-ї армії Попова в січні 2024, результати якого було передано в органи Головної військової прокуратури РФ.

5 років тюремного ув'язнення отримав колишній командуючий 58-ї загальновійськової армії генерал-майор Іван Попов відомий своєю знаменитою фразою "От армии остался штаб и рота охраны" сказаної прямо в кабінеті начальника ГШ РФ Герасимова. Звинувачення суду стандартні - розкрадання в особливо великих розмірах.
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25.04.2025 14:10 Відповісти
Ну так кажу ж, не ми.
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25.04.2025 14:13 Відповісти
Яке прикре самогубство.
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25.04.2025 12:24 Відповісти
Красівоє,кошмар, ето сво дєтка 😁
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25.04.2025 13:10 Відповісти
Не виключено, що покійник, судячи по прізвищу, за національністю українець. Міг би звільнитися в знак протесту і не виконувати накази кровожадібного Пуйла, якби мав совість. Тепер - пізно.
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25.04.2025 14:53 Відповісти
то його м'ячиком від гольфу шмарнуло
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25.04.2025 12:25 Відповісти
двіжуха! гойда!
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25.04.2025 12:25 Відповісти
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25.04.2025 12:27 Відповісти
А от на цього виродка не жаль тонну тротилу.
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25.04.2025 14:59 Відповісти
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25.04.2025 12:28 Відповісти
Ну шо, москалику, докомандувався?
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25.04.2025 12:25 Відповісти
"...а хвамілія мая слішкам ізвєстна,что би я єйо називал."
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25.04.2025 12:25 Відповісти
Да, Ярик, неделя заканчивается неважно.. Как считаешь?
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25.04.2025 12:25 Відповісти
Мені подобається, ставлю "лайк"
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25.04.2025 12:31 Відповісти
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25.04.2025 12:26 Відповісти
чекав на цю картинку! Дякую!
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25.04.2025 12:26 Відповісти
Ага... "Москалика" "замоскалили"...
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25.04.2025 13:50 Відповісти
москаль москалик як поетічно
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25.04.2025 12:27 Відповісти
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25.04.2025 12:28 Відповісти
За парковку - чиєсь місце зайняв - от і прилетіло
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25.04.2025 12:29 Відповісти
Ішов москаль по приліску

Шукав собі пригоду

Світило з неба сонечко

"Прєкрасная паґода!"

Аж раптом їбануло

І здригнулася земля

Болванка прилетіла

В молодого москаля

І москаля нема, немає москаля

Немає ***** вопше, сама сира земля

Працює артилерія, їбашать пацани

Одним кацапом менше

А вторий насрав в штани.

Пирятин "Арта"
👍👍👍
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25.04.2025 12:29 Відповісти
але ти, москалику вже приїхав
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25.04.2025 12:29 Відповісти
мы всей правды не знаем Все не так однозначно а вы докажите
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25.04.2025 12:33 Відповісти
на кацапських ресурсах вже є відео моменту бадабум! Така гойда
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25.04.2025 12:33 Відповісти
мем Москаляку на гилляку приобрел новый смысл
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25.04.2025 12:34 Відповісти
Мабуть його лівер на гілляках й висить
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25.04.2025 12:38 Відповісти
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25.04.2025 12:34 Відповісти
Как вы генерала назовете
Так его и подорвет!
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25.04.2025 12:34 Відповісти
Віткоф заклав вибухівку. Кляті піндоси.
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25.04.2025 12:35 Відповісти
С такой фамилией долго не живут.
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25.04.2025 12:36 Відповісти
Шахтьори і тракторістьі Балашіхі форміруют ополчєніє
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25.04.2025 12:36 Відповісти
Ще один дохлий москалик . Гарна новина!
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25.04.2025 12:37 Відповісти
А чого москалик з великої літери? Цеж підр
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25.04.2025 12:37 Відповісти
Это была нейтронная бомба - дом стоит, а генерала нет.
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25.04.2025 12:39 Відповісти
"Дематериализовался мол Алёша, и всё.." ))))))))))))
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25.04.2025 12:39 Відповісти
молі кремльовській не сподобалося прізвище цього хенерала
ото фсба його і ліквідувала
двіжуха, ****
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25.04.2025 12:40 Відповісти
Москальковій приготуватися...
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25.04.2025 12:44 Відповісти
Кацапи, хіба це ужас?
Вам би пару балістичних ракет на район - тоді б мукали про ужас...
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25.04.2025 12:50 Відповісти
Негромкий хлопок!
Небольшое возгорание!
Лёгкое задымление!
И, ву а ля !!!!
Нет Маскаля !!!
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25.04.2025 12:53 Відповісти
Самокати закінчились!
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25.04.2025 12:53 Відповісти
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25.04.2025 12:55 Відповісти
І москалик до Санта Педро.
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25.04.2025 12:57 Відповісти
Тепер весь болотний генералітет має постійно озиратись і сратись від найменшого шурхоту.
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25.04.2025 12:58 Відповісти
Додаткові деталі від москалів про ліквідацію Москалика

Підірваний у Балашисі "Фольксваген" перепродали щонайменше тричі з кінця січня цього року.

35-річна Маргарита В. переписала машину на приїжджого з Азербайджану 1995 року народження. Той майже одразу перепродав авто 26-річному Андрію П. Який стверджує, що за тиждень перепродав іномарку 40-річному Ігнату К., нібито уродженцю українського міста Суми.

25 квітня близько 10:40 ранку припаркований біля під'їзду "Фольксваген" здетонував - у момент, коли з дому вийшов генерал-майор Ярослав Москалик. Його вбило на місці вибуховою хвилею та вражаючими елементами.
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25.04.2025 13:00 Відповісти
очередная топовая *********** сдохла!
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25.04.2025 13:04 Відповісти
Гріх пройти повз такого прізвища.
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25.04.2025 13:06 Відповісти
Ужас, ужас, але ніхто, навіть не намагався тушити
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25.04.2025 13:09 Відповісти
жирна мразь сконала. шкода тільки один.
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25.04.2025 13:09 Відповісти
Ось тобі трампе, і прутін день!
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25.04.2025 13:11 Відповісти
Москалик лежить
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25.04.2025 13:14 Відповісти
А мимо проходил зайчик с циррозом печени и завещал долго жить.

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25.04.2025 13:50 Відповісти
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25.04.2025 13:22 Відповісти
выполнил поставленную цель...
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25.04.2025 13:22 Відповісти
Буданов, коли у тебе закінчаться самокати?!
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25.04.2025 13:22 Відповісти
Так шо не ясно, закончились... Кацап пешком свою судьбу поймал. ЗЫ... Если вы - насчет сервиса, то в конце то концов, когда-то люди и конем педальном забавлялыся.
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25.04.2025 13:45 Відповісти
Яке прикре самогубство.
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25.04.2025 13:22 Відповісти
аплодирую стоя!
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25.04.2025 13:32 Відповісти
И Трамп не помог...
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25.04.2025 13:41 Відповісти
епічне прізвище
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25.04.2025 13:43 Відповісти
Говорит о том , шо це байстрюк.
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25.04.2025 13:54 Відповісти
Москалі усі байстрюки і так.
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25.04.2025 14:13 Відповісти
Цей з явним украiнським слiдом. Тобто це манкурт... ЗЫ... Кто такие манкурты в исламе?
Тот, кто забыл своё прошлое, отказался от своих национальных обычаев, традиций, ценностей, потерял нравственные ориентиры .
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25.04.2025 14:22 Відповісти
Vladimir STOP !!!
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25.04.2025 13:50 Відповісти
Правильно люди говорят, мол, Киев кацапов породил, он их и отпоет.
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25.04.2025 13:51 Відповісти
Полетів генерал Москаляка із петелькою на гілляку. Бум-бах, тра-та-та, прилетів Москаляка на скорідочку до чорта.
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25.04.2025 13:54 Відповісти
солдат спіт служба ідьот
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25.04.2025 14:02 Відповісти
Шо, москалику, допомогли тобі твої каzапи?)))
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25.04.2025 14:07 Відповісти
Москаляку на гіляку, москалика в пекло.
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25.04.2025 14:12 Відповісти
Гарний москаль - дохлий москаль!
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25.04.2025 14:12 Відповісти
Пика та прізвище зрадника України! Покарання неминуче!
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25.04.2025 14:21 Відповісти
Какая фамилия такая и судьба.
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25.04.2025 14:26 Відповісти
Терроризм- это игра в которую можно играть вдвоем. Я конечно понимаю, что когда проиграна Курская битва и все плохо на линии фронта, террор это единственное, что остается, но такой метод "плохо пахнет"
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25.04.2025 14:47 Відповісти
В пекло рашиський варвар.
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25.04.2025 14:48 Відповісти
 
 