Генерала РФ Москалика ліквідовано у Підмосков’ї. ВIДЕО
У підмосковній Балашисі вибухнув автомобіль. Ліквідовано заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ, генерала Ярослава Москалика.
Про це пишуть російські ЗМІ із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Вибух пролунав близько 10:40, коли він проходив повз припаркований "Фольксваген Гольф". Його відкинуло на кілька метрів.
Причиною вибуху, пишуть ЗМІ, став вибуховий пристрій.
Згодом у Слідчому комітеті РФ підтвердили ліквідацію Москалика.
Топ коментарі
+71 MausMike
показати весь коментар25.04.2025 12:26
+59 Деніс Войцеховський
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+45 Randall Flag #387882
показати весь коментар25.04.2025 12:25
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Но двіжуха продолжітся.
25.04.2025
В спеціалізованому (для військових) мікрорайоні Балашихи (Московська, РФ) в результаті вибуху замінованого автомобіля загинув генерал-лейтенант Ярослав Москалик, колишній керівник групи службового розслідування дій командуючого 58-ї армії Попова в січні 2024, результати якого було передано в органи Головної військової прокуратури РФ.
5 років тюремного ув'язнення отримав колишній командуючий 58-ї загальновійськової армії генерал-майор Іван Попов відомий своєю знаменитою фразою "От армии остался штаб и рота охраны" сказаної прямо в кабінеті начальника ГШ РФ Герасимова. Звинувачення суду стандартні - розкрадання в особливо великих розмірах.
Шукав собі пригоду
Світило з неба сонечко
"Прєкрасная паґода!"
Аж раптом їбануло
І здригнулася земля
Болванка прилетіла
В молодого москаля
І москаля нема, немає москаля
Немає ***** вопше, сама сира земля
Працює артилерія, їбашать пацани
Одним кацапом менше
А вторий насрав в штани.
Пирятин "Арта"
👍👍👍
Так его и подорвет!
ото фсба його і ліквідувала
двіжуха, ****
Вам би пару балістичних ракет на район - тоді б мукали про ужас...
Небольшое возгорание!
Лёгкое задымление!
И, ву а ля !!!!
Нет Маскаля !!!
Підірваний у Балашисі "Фольксваген" перепродали щонайменше тричі з кінця січня цього року.
35-річна Маргарита В. переписала машину на приїжджого з Азербайджану 1995 року народження. Той майже одразу перепродав авто 26-річному Андрію П. Який стверджує, що за тиждень перепродав іномарку 40-річному Ігнату К., нібито уродженцю українського міста Суми.
25 квітня близько 10:40 ранку припаркований біля під'їзду "Фольксваген" здетонував - у момент, коли з дому вийшов генерал-майор Ярослав Москалик. Його вбило на місці вибуховою хвилею та вражаючими елементами.
Тот, кто забыл своё прошлое, отказался от своих национальных обычаев, традиций, ценностей, потерял нравственные ориентиры .