За кожен злочин — буде відплата, ЗСУ знищили майже 155 тисяч окупантів від початку року, - Сирський. ВIДЕО

У 2025 році підрозділи Сил оборони ліквідували вже 154 530 російських окупантів.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

"За кожен злочин — буде відплата. Щодня українська армія доводить це, знищуючи окупантів по всій лінії фронту. Лише з початку року, завдяки професійній роботі всіх складових Сил оборони, втрати ворога в живій силі сягнули майже 155 тисяч осіб (154 530)", - розповів Сирський.

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