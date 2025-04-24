За кожен злочин — буде відплата, ЗСУ знищили майже 155 тисяч окупантів від початку року, - Сирський. ВIДЕО
У 2025 році підрозділи Сил оборони ліквідували вже 154 530 російських окупантів.
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.
"За кожен злочин — буде відплата. Щодня українська армія доводить це, знищуючи окупантів по всій лінії фронту. Лише з початку року, завдяки професійній роботі всіх складових Сил оборони, втрати ворога в живій силі сягнули майже 155 тисяч осіб (154 530)", - розповів Сирський.
Топ коментарі
+7 Старый зольдат
показати весь коментар24.04.2025 18:51
+3 Vi Wa
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+2 Алекс Скела
показати весь коментар24.04.2025 18:35
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Добре б, але навряд!
ми не можемо навіть по резонансних справах помститися виконавцям а не те що всім злочинцям.
окрім того трамп вимагає пробачити росії злочини і все йде до того що ми їм пробачимо.