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Новини Відео Ліквідація російських окупантів
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За кожен злочин — буде відплата, ЗСУ знищили майже 155 тисяч окупантів від початку року, - Сирський. ВIДЕО

У 2025 році підрозділи Сил оборони ліквідували вже 154 530 російських окупантів.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

"За кожен злочин — буде відплата. Щодня українська армія доводить це, знищуючи окупантів по всій лінії фронту. Лише з початку року, завдяки професійній роботі всіх складових Сил оборони, втрати ворога в живій силі сягнули майже 155 тисяч осіб (154 530)", - розповів Сирський.

Дивіться: Російський мотоштурмовик летить у повітрі після наїзду на міну. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3934) знищення (7262) Сирський Олександр (613) війна в Україні (3981)


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Топ коментарі
+7
Тобт, за ночний удар по Києву ти влупиш по Москві?
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24.04.2025 18:51
+3
больше не подчиняйся просроченному. лупани сегодня по мосва-сити с центром управления шахедами. вот и посмотрим
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24.04.2025 19:01
+2
За кожен злочин - буде відплата

Добре б, але навряд!
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24.04.2025 18:35
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За кожен злочин - буде відплата

Добре б, але навряд!
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24.04.2025 18:35 Відповісти
З чего ж тебе касаб так пердолить то, га?
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24.04.2025 18:54 Відповісти
Ні, касаб, у нас не розказуют, як у тебе в Засранську.
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24.04.2025 19:42 Відповісти
Касаб, ти настільки тупий олух що на 100 відсотків відповідаєш свому ніку.
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24.04.2025 19:50 Відповісти
То чого ж тебе, касаб, так пердолить?
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24.04.2025 19:34 Відповісти
Шо, касаб, пердолить по повній?
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24.04.2025 19:43 Відповісти
це лише красиві слова.
ми не можемо навіть по резонансних справах помститися виконавцям а не те що всім злочинцям.
окрім того трамп вимагає пробачити росії злочини і все йде до того що ми їм пробачимо.
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24.04.2025 18:42 Відповісти
Тобт, за ночний удар по Києву ти влупиш по Москві?
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24.04.2025 18:51 Відповісти
больше не подчиняйся просроченному. лупани сегодня по мосва-сити с центром управления шахедами. вот и посмотрим
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24.04.2025 19:01 Відповісти
По своїм батькам? Не смішіть....
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24.04.2025 19:23 Відповісти
в середньому більше ніж по 1000 за добу
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24.04.2025 20:11 Відповісти
Фігурально кажучи , ТРАМП ВБИВ ПО ТИСЯЧІ В ДЕНЬ КАСАПІВ - бо українці не атакували, вони були на захисті...
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24.04.2025 20:12 Відповісти
Пістун кремлівський!!! Слабо по мацквє ввалити???!!
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24.04.2025 23:47 Відповісти
 
 