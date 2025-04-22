Російський мотоштурмовик летить у повітрі після наїзду на міну. ВIДЕО

Російський мотоштурмовик "самоліквідувався", наїхавши на міну під час спроби штурму на Торецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, що потужним вибухом рештки штурмовика та мотоцикла високо підкинуло угору. Ще один мотоштурмовик, який рухався позаду, ймовірно, уцілів. На записі можна розгледіти, як він виїжджає із клубка диму та куряви.

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