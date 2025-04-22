Російський мотоштурмовик летить у повітрі після наїзду на міну. ВIДЕО
Російський мотоштурмовик "самоліквідувався", наїхавши на міну під час спроби штурму на Торецькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, що потужним вибухом рештки штурмовика та мотоцикла високо підкинуло угору. Ще один мотоштурмовик, який рухався позаду, ймовірно, уцілів. На записі можна розгледіти, як він виїжджає із клубка диму та куряви.
Топ коментарі
+13 Urs
показати весь коментар22.04.2025 22:06
+12 віктор федорович #394174
показати весь коментар22.04.2025 22:07
+8 Олег #590959
показати весь коментар22.04.2025 22:02
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В торопях зовут отца:
«Тятя! тятя! В нашу избу
Прилетело два мотоштурмовика...
За гроші, орки, і не таке зроблять!!