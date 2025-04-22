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Новини Відео Ліквідація російських окупантів
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Російський мотоштурмовик летить у повітрі після наїзду на міну. ВIДЕО

Російський мотоштурмовик "самоліквідувався", наїхавши на міну під час спроби штурму на Торецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, що потужним вибухом рештки штурмовика та мотоцикла високо підкинуло угору. Ще один мотоштурмовик, який рухався позаду, ймовірно, уцілів. На записі можна розгледіти, як він виїжджає із клубка диму та куряви.

Також дивіться: Мінус троє окупантів: ворожа штурмова група із семи росіян забігає на мінне поле у Курській області. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) вибух (4461) мотоцикл (82) міна (344)


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Топ коментарі
+13
їде, але здоровля вже не те, та і колишнього пенду вже нема.
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22.04.2025 22:06
+12
На Чонгарі мало бути теж так...
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22.04.2025 22:07
+8
Пущай полетает
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22.04.2025 22:02
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Ну, так один пида* таки едет,не?
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22.04.2025 22:01 Відповісти
їде, але здоровля вже не те, та і колишнього пенду вже нема.
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22.04.2025 22:06 Відповісти
Пущай полетает
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22.04.2025 22:02 Відповісти
Кацапський гіперлуп.
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22.04.2025 22:03 Відповісти
Маск відпочиває 😂
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22.04.2025 22:43 Відповісти
Долетіли куди хотіли?
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22.04.2025 22:03 Відповісти
Перщий пішов - другий газує
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22.04.2025 22:04 Відповісти
вони для цього народились
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22.04.2025 22:07 Відповісти
Помилка :: там одну обизяну розірвало - друга так і їде слідом....... дуже бажає встигнути на концерт кабZдона......
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22.04.2025 22:07 Відповісти
На Чонгарі мало бути теж так...
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22.04.2025 22:07 Відповісти
Мы едем, едем, едем. В далёкие края...
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22.04.2025 22:08 Відповісти
треба було продовжити відеоряд, хоч враховуючи мінний сюрприз, після приземлення мотоорки, сподіваюсь, стали принаймні каліками
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22.04.2025 22:09 Відповісти
на нього байк приземлився це раз, після таких перенавантажень тіло перетворилось на желе з кістками.
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22.04.2025 22:33 Відповісти
Прибежали в избу дети,
В торопях зовут отца:
«Тятя! тятя! В нашу избу
Прилетело два мотоштурмовика...
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22.04.2025 22:11 Відповісти
Прилетіло три яйця.
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22.04.2025 22:15 Відповісти
Типове перевищення, московським окупантом, вялічія??
За гроші, орки, і не таке зроблять!!
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22.04.2025 22:30 Відповісти
Є новий світовий рекорд по стрибках у висоту. Смерть кацапам!
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22.04.2025 22:33 Відповісти
Мотоштурмовик на штурмомлтогєвєрє... Може не здохло, а Есмарьха використувувало безрезультатно? Доби чотири...
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22.04.2025 22:51 Відповісти
Вирішив побачити в майбутньому свою кідарку на калині, но не розрахував швидкість.
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22.04.2025 23:31 Відповісти
Низько пішов, напевно к дощу.
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22.04.2025 23:49 Відповісти
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23.04.2025 02:18 Відповісти
не вижу там мотоштурмовика. вижу ******
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24.04.2025 00:21 Відповісти
 
 