Российский мотоштурмовик летит в воздухе после наезда на мину. ВИДЕО

Российский мотоштурмовик "самоликвидировался", наехав на мину при попытке штурма на Торецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, видно, что мощным взрывом останки штурмовика и мотоцикла высоко подбросило вверх. Еще один мотоштурмовик, двигавшийся сзади, вероятно, уцелел. На записи можно разглядеть, как он выезжает из клуба дыма и пыли.

Также смотрите: Минус трое оккупантов: вражеская штурмовая группа из семи россиян забегает на минное поле в Курской области. ВИДЕО