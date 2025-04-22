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Новости Видео Ликвидация российских окукпантов
6 835 22

Российский мотоштурмовик летит в воздухе после наезда на мину. ВИДЕО

Российский мотоштурмовик "самоликвидировался", наехав на мину при попытке штурма на Торецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, видно, что мощным взрывом останки штурмовика и мотоцикла высоко подбросило вверх. Еще один мотоштурмовик, двигавшийся сзади, вероятно, уцелел. На записи можно разглядеть, как он выезжает из клуба дыма и пыли.

Также смотрите: Минус трое оккупантов: вражеская штурмовая группа из семи россиян забегает на минное поле в Курской области. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19238) взрыв (6749) мотоцикл (77) мина (278)


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Топ комментарии
+13
їде, але здоровля вже не те, та і колишнього пенду вже нема.
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22.04.2025 22:06
+12
На Чонгарі мало бути теж так...
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22.04.2025 22:07
+8
Пущай полетает
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22.04.2025 22:02
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Правила форума Совет форумчан
Ну, так один пида* таки едет,не?
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22.04.2025 22:01 Ответить
їде, але здоровля вже не те, та і колишнього пенду вже нема.
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22.04.2025 22:06 Ответить
Пущай полетает
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22.04.2025 22:02 Ответить
Кацапський гіперлуп.
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22.04.2025 22:03 Ответить
Маск відпочиває 😂
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22.04.2025 22:43 Ответить
Долетіли куди хотіли?
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22.04.2025 22:03 Ответить
Перщий пішов - другий газує
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22.04.2025 22:04 Ответить
вони для цього народились
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22.04.2025 22:07 Ответить
Помилка :: там одну обизяну розірвало - друга так і їде слідом....... дуже бажає встигнути на концерт кабZдона......
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22.04.2025 22:07 Ответить
На Чонгарі мало бути теж так...
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22.04.2025 22:07 Ответить
Мы едем, едем, едем. В далёкие края...
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22.04.2025 22:08 Ответить
треба було продовжити відеоряд, хоч враховуючи мінний сюрприз, після приземлення мотоорки, сподіваюсь, стали принаймні каліками
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22.04.2025 22:09 Ответить
на нього байк приземлився це раз, після таких перенавантажень тіло перетворилось на желе з кістками.
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22.04.2025 22:33 Ответить
Прибежали в избу дети,
В торопях зовут отца:
«Тятя! тятя! В нашу избу
Прилетело два мотоштурмовика...
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22.04.2025 22:11 Ответить
Прилетіло три яйця.
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22.04.2025 22:15 Ответить
Типове перевищення, московським окупантом, вялічія??
За гроші, орки, і не таке зроблять!!
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22.04.2025 22:30 Ответить
Є новий світовий рекорд по стрибках у висоту. Смерть кацапам!
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22.04.2025 22:33 Ответить
Мотоштурмовик на штурмомлтогєвєрє... Може не здохло, а Есмарьха використувувало безрезультатно? Доби чотири...
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22.04.2025 22:51 Ответить
Вирішив побачити в майбутньому свою кідарку на калині, но не розрахував швидкість.
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22.04.2025 23:31 Ответить
Низько пішов, напевно к дощу.
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22.04.2025 23:49 Ответить
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23.04.2025 02:18 Ответить
не вижу там мотоштурмовика. вижу ******
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24.04.2025 00:21 Ответить
 
 