Российский мотоштурмовик летит в воздухе после наезда на мину. ВИДЕО
Российский мотоштурмовик "самоликвидировался", наехав на мину при попытке штурма на Торецком направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, видно, что мощным взрывом останки штурмовика и мотоцикла высоко подбросило вверх. Еще один мотоштурмовик, двигавшийся сзади, вероятно, уцелел. На записи можно разглядеть, как он выезжает из клуба дыма и пыли.
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В торопях зовут отца:
«Тятя! тятя! В нашу избу
Прилетело два мотоштурмовика...
За гроші, орки, і не таке зроблять!!