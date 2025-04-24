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Новости Видео Ликвидация российских окукпантов
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За каждое преступление - будет возмездие, ВСУ уничтожили почти 155 тысяч оккупантов с начала года, - Сырский. ВИДЕО

В 2025 году подразделения Сил обороны ликвидировали уже 154 530 российских оккупантов.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

"За каждое преступление - будет возмездие. Ежедневно украинская армия доказывает это, уничтожая оккупантов по всей линии фронта. Только с начала года, благодаря профессиональной работе всех составляющих Сил обороны, потери врага в живой силе достигли почти 155 тысяч человек (154 530)", - рассказал Сырский.

Смотрите: Российский мотоштурмовик летит в воздухе после наезда на мину. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3544) уничтожение (6938) Александр Сырский (590) война в Украине (3902)


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Топ комментарии
+7
Тобт, за ночний удар по Києву ти влупиш по Москві?
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24.04.2025 18:51
+3
больше не подчиняйся просроченному. лупани сегодня по мосва-сити с центром управления шахедами. вот и посмотрим
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24.04.2025 19:01
+2
За кожен злочин - буде відплата

Добре б, але навряд!
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24.04.2025 18:35
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За кожен злочин - буде відплата

Добре б, але навряд!
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24.04.2025 18:35 Ответить
З чего ж тебе касаб так пердолить то, га?
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24.04.2025 18:54 Ответить
Ні, касаб, у нас не розказуют, як у тебе в Засранську.
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24.04.2025 19:42 Ответить
Касаб, ти настільки тупий олух що на 100 відсотків відповідаєш свому ніку.
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24.04.2025 19:50 Ответить
То чого ж тебе, касаб, так пердолить?
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24.04.2025 19:34 Ответить
Шо, касаб, пердолить по повній?
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24.04.2025 19:43 Ответить
це лише красиві слова.
ми не можемо навіть по резонансних справах помститися виконавцям а не те що всім злочинцям.
окрім того трамп вимагає пробачити росії злочини і все йде до того що ми їм пробачимо.
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24.04.2025 18:42 Ответить
Тобт, за ночний удар по Києву ти влупиш по Москві?
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24.04.2025 18:51 Ответить
больше не подчиняйся просроченному. лупани сегодня по мосва-сити с центром управления шахедами. вот и посмотрим
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24.04.2025 19:01 Ответить
По своїм батькам? Не смішіть....
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24.04.2025 19:23 Ответить
в середньому більше ніж по 1000 за добу
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24.04.2025 20:11 Ответить
Фігурально кажучи , ТРАМП ВБИВ ПО ТИСЯЧІ В ДЕНЬ КАСАПІВ - бо українці не атакували, вони були на захисті...
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24.04.2025 20:12 Ответить
Пістун кремлівський!!! Слабо по мацквє ввалити???!!
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24.04.2025 23:47 Ответить
 
 