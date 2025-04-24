За каждое преступление - будет возмездие, ВСУ уничтожили почти 155 тысяч оккупантов с начала года, - Сырский. ВИДЕО
В 2025 году подразделения Сил обороны ликвидировали уже 154 530 российских оккупантов.
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.
"За каждое преступление - будет возмездие. Ежедневно украинская армия доказывает это, уничтожая оккупантов по всей линии фронта. Только с начала года, благодаря профессиональной работе всех составляющих Сил обороны, потери врага в живой силе достигли почти 155 тысяч человек (154 530)", - рассказал Сырский.
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+7 Старый зольдат
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Добре б, але навряд!
ми не можемо навіть по резонансних справах помститися виконавцям а не те що всім злочинцям.
окрім того трамп вимагає пробачити росії злочини і все йде до того що ми їм пробачимо.