Руководитель СВР Иващенко доложил Зеленскому о ликвидации лиц из высшего командного состава российских вооруженных сил

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя службы внешней разведки Олега Иващенко о ликвидации лиц из высшего командного состава российских вооруженных сил.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Справедливость неизбежно приходит. Руководитель СБУ доложил о наших дальнейших мерах по противодействию российским агентурным сетям в Украине и диверсантам. Хорошие результаты. Спасибо за работу", - отметил глава государства.

Также Зеленский сообщил, что идет работа над следующими санкционными шагами Украины.

"Сегодня мне представили материалы, которые обосновывают необходимость соответствующих решений. Готовятся соответствующие представления на СНБО", - резюмировал президент.

Читайте: С начала Курской операции армия РФ потеряла 62,4 тыс. военных, 25,2 тыс. - безвозвратно, - Генштаб ВСУ