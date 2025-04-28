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Новости Ликвидация российских окукпантов Ликвидация военного командования РФ
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Руководитель СВР Иващенко доложил Зеленскому о ликвидации лиц из высшего командного состава российских вооруженных сил

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя службы внешней разведки Олега Иващенко о ликвидации лиц из высшего командного состава российских вооруженных сил.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Справедливость неизбежно приходит. Руководитель СБУ доложил о наших дальнейших мерах по противодействию российским агентурным сетям в Украине и диверсантам. Хорошие результаты. Спасибо за работу", - отметил глава государства.

Также Зеленский сообщил, что идет работа над следующими санкционными шагами Украины.

"Сегодня мне представили материалы, которые обосновывают необходимость соответствующих решений. Готовятся соответствующие представления на СНБО", - резюмировал президент.

Читайте: С начала Курской операции армия РФ потеряла 62,4 тыс. военных, 25,2 тыс. - безвозвратно, - Генштаб ВСУ

Автор: 

ликвидация (3559) СВР (132) Иващенко Олег (4)


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Топ комментарии
+8
В любой другой стране, про такое бы молчали... "Настамнет". Это же специфика работы, подобных "служб"... Но "пиар" важнее.
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28.04.2025 23:40
+4
У клоуна чергове "нєдєржаніє рєчі".
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28.04.2025 23:31
+3
А те, що виконавця підставили, то це у нас норм? багато ми так агентури найдемо, якщо зливатимемо після проведення акцій.
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28.04.2025 23:24
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А те, що виконавця підставили, то це у нас норм? багато ми так агентури найдемо, якщо зливатимемо після проведення акцій.
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28.04.2025 23:24 Ответить
Да какае то херня а е операция! Ликвидатор с 19 апреля по 24 в Турции болтался пока его не сдали рашистам!
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28.04.2025 23:27 Ответить
А хто ліквідатора найняв?
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28.04.2025 23:31 Ответить
Ты дурак! Не понимаешь
что больше никто не согласится на подобное задание!
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29.04.2025 00:28 Ответить
Кацапи між собою розбираються,а наші собі медальки вішають
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28.04.2025 23:29 Ответить
да да канешно !

то були ВВС Люксембурга, як кажуть в Ізраілі

.
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28.04.2025 23:33 Ответить
скажіть, будь ласка, а чи немає в мацкві крім кіноконцертного залу "крокус" ще якого небудь "падснежніка" ?

.
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28.04.2025 23:31 Ответить
У клоуна чергове "нєдєржаніє рєчі".
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28.04.2025 23:31 Ответить
"нєдєржаніє рєчі всего" 😁
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28.04.2025 23:55 Ответить
В любой другой стране, про такое бы молчали... "Настамнет". Это же специфика работы, подобных "служб"... Но "пиар" важнее.
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28.04.2025 23:40 Ответить
Я особисто думаю що при сприятливих умовах і при потрібному забезпеченні вони зможуть виконати більш тяжкі завдання.
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28.04.2025 23:48 Ответить
It looks like the main person who needs to be dispatched right now is an orange clown from across the pond.
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28.04.2025 23:56 Ответить
А нащо ПІБ керівника розголошувати? На жаль, орки теж вміють незручних людей вбивати.
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28.04.2025 23:58 Ответить
коли внутрішніх ворогів в 0Пі почнуть ліквідовувати голова СЗР не доповів?
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29.04.2025 00:28 Ответить
 
 