Руководитель СВР Иващенко доложил Зеленскому о ликвидации лиц из высшего командного состава российских вооруженных сил
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя службы внешней разведки Олега Иващенко о ликвидации лиц из высшего командного состава российских вооруженных сил.
Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Справедливость неизбежно приходит. Руководитель СБУ доложил о наших дальнейших мерах по противодействию российским агентурным сетям в Украине и диверсантам. Хорошие результаты. Спасибо за работу", - отметил глава государства.
Также Зеленский сообщил, что идет работа над следующими санкционными шагами Украины.
"Сегодня мне представили материалы, которые обосновывают необходимость соответствующих решений. Готовятся соответствующие представления на СНБО", - резюмировал президент.
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+8 Vitaliy Mauler #573781
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то були ВВС Люксембурга, як кажуть в Ізраілі
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рєчівсего" 😁