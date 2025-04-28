Керівник СЗР Іващенко доповів Зеленському про ліквідацію осіб із вищого командного складу російських збройних сил

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка про ліквідацію осіб із вищого командного складу російських збройних сил.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Справедливість неминуче приходить. Керівник СБУ доповів про наші подальші заходи з протидії російським агентурним мережам в Україні та диверсантам. Хороші результати. Дякую за роботу", - зазначив глава держави.

Також Зеленський повідомив, що йде робота над наступними санкційними кроками України.

"Сьогодні мені представили матеріали, які обґрунтовують необхідність відповідних рішень. Готуються відповідні подання на РНБО", - резюмував президент.

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