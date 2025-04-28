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Керівник СЗР Іващенко доповів Зеленському про ліквідацію осіб із вищого командного складу російських збройних сил

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка про ліквідацію осіб із вищого командного складу російських збройних сил.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Справедливість неминуче приходить. Керівник СБУ доповів про наші подальші заходи з протидії російським агентурним мережам в Україні та диверсантам. Хороші результати. Дякую за роботу", - зазначив глава держави.

Також Зеленський повідомив, що йде робота над наступними санкційними кроками України.

"Сьогодні мені представили матеріали, які обґрунтовують необхідність відповідних рішень. Готуються відповідні подання на РНБО", - резюмував президент.

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Автор: 

ліквідація (3941) СЗР (116) Іващенко Олег (4)


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Топ коментарі
+7
В любой другой стране, про такое бы молчали... "Настамнет". Это же специфика работы, подобных "служб"... Но "пиар" важнее.
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28.04.2025 23:40
+3
А те, що виконавця підставили, то це у нас норм? багато ми так агентури найдемо, якщо зливатимемо після проведення акцій.
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28.04.2025 23:24
+3
У клоуна чергове "нєдєржаніє рєчі".
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28.04.2025 23:31
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А те, що виконавця підставили, то це у нас норм? багато ми так агентури найдемо, якщо зливатимемо після проведення акцій.
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28.04.2025 23:24 Відповісти
Да какае то херня а е операция! Ликвидатор с 19 апреля по 24 в Турции болтался пока его не сдали рашистам!
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28.04.2025 23:27 Відповісти
А хто ліквідатора найняв?
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28.04.2025 23:31 Відповісти
Кацапи між собою розбираються,а наші собі медальки вішають
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28.04.2025 23:29 Відповісти
да да канешно !

то були ВВС Люксембурга, як кажуть в Ізраілі

.
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28.04.2025 23:33 Відповісти
скажіть, будь ласка, а чи немає в мацкві крім кіноконцертного залу "крокус" ще якого небудь "падснежніка" ?

.
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28.04.2025 23:31 Відповісти
У клоуна чергове "нєдєржаніє рєчі".
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28.04.2025 23:31 Відповісти
"нєдєржаніє рєчі всего" 😁
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28.04.2025 23:55 Відповісти
В любой другой стране, про такое бы молчали... "Настамнет". Это же специфика работы, подобных "служб"... Но "пиар" важнее.
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28.04.2025 23:40 Відповісти
Я особисто думаю що при сприятливих умовах і при потрібному забезпеченні вони зможуть виконати більш тяжкі завдання.
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28.04.2025 23:48 Відповісти
It looks like the main person who needs to be dispatched right now is an orange clown from across the pond.
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28.04.2025 23:56 Відповісти
А нащо ПІБ керівника розголошувати? На жаль, орки теж вміють незручних людей вбивати.
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28.04.2025 23:58 Відповісти
 
 