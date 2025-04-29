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Ліквідований генерал РФ Москалик готував доповіді для Путіна про ситуацію в Україні, - росЗМІ

Чим займався ліквідований генерал РФ Ярослав Москалик

Російський генерал Ярослав Москалик, якого напередодні було ліквідовано у Підмосков'ї, від початку повномасштабного вторгнення РФ керував групою бойового управління, яка, зокрема, веде моніторинг у зоні війни РФ проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це йдеться в некролозі Міноборони РФ.

Так, у 2015-2021 роках генерал входив до складу робочої групи російського Міноборони з питань безпеки Мінської контактної групи.

Він брав участь у "вирішенні питань врегулювання на південному сході України", у засіданнях у Мінську, а також у переговорах у нормандському форматі в Берліні та Парижі. Генерал готував матеріали для Путіна про ситуацію на південному сході України.

Також Москалик брав участь у плануванні військової операції в Сирії, а згодом у роботі з урегулювання.

Нагадаємо, 25 квітня в підмосковній Балашисі вибухнув автомобіль - було ліквідовано заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ, генерала Ярослава Москалика.

Читайте: Керівник СЗР Іващенко доповів Зеленському про ліквідацію осіб із вищого командного складу російських збройних сил

Автор: 

армія рф (17445) ліквідація (3941) росія (65270)


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Топ коментарі
+4
Прийшов час їм зустрітися для доповідей біля Кобзона
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29.04.2025 10:41
+1
Москалік може тепер доповідь ***** через кабздона передати. Але є один нюанс, ***** має особисто на концерт попасти.
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29.04.2025 10:41
+1
Типовий клєрк, іншими словами ніхто. Тепер вже і буквально.
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29.04.2025 10:46
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Прийшов час їм зустрітися для доповідей біля Кобзона
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29.04.2025 10:41 Відповісти
Москалік може тепер доповідь ***** через кабздона передати. Але є один нюанс, ***** має особисто на концерт попасти.
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29.04.2025 10:41 Відповісти
Самокати, автомобілі та різні технологічні штучки дуже небезпечні для генералів та іншого зброду на московії.
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29.04.2025 10:45 Відповісти
Типовий клєрк, іншими словами ніхто. Тепер вже і буквально.
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29.04.2025 10:46 Відповісти
Саме так. Прибрали кабінетного перекладувача з місця на місце нікому не потрібних папірців, від якого реально нічого не залежало. Ті ж, хто справді знищує Україну і вбиває українців, живі і здорові...
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29.04.2025 10:53 Відповісти
Мабуть ти дурень і не прикольний
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29.04.2025 10:58 Відповісти
Вам скудоумним завжи тільки дурні мерещаться.
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29.04.2025 11:06 Відповісти
типовий чи ні, а інші такі підари на ********** сцуться та сруться в очікуванні прем'єр у кабздона
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29.04.2025 10:58 Відповісти
Велику справу зрообили, хто тепер папірці Хутіну на солі буде перекладати. Акле як кажуть, з ******* вівці хоч шерсті пучок.
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29.04.2025 11:08 Відповісти
гарний підар - здохлий підар
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29.04.2025 11:09 Відповісти
Безумовно, якщо не вникати в тонкощі.
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29.04.2025 11:11 Відповісти
будь-який підарський хенерал *****, який воює проти України - файний законний приз, не зважаючи на тонкощі
оно чотири місяці тому підар лєбєдєв на самокаті поіпашив до кабздона - теж файно
рулєтка, кацапи таке *******
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29.04.2025 11:18 Відповісти
Шановний, я Вас розумію тому не розпиляйтеся дарма. Вся справа в тому, що той генерал не воював, то не бойовий генерал. Генерали бувають різні, в даному випадку це банальний клєрк, і погони в нього генеральські бо з іншими до ***** не впускають. Дрібниця (на жаль), але приємно.
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29.04.2025 11:23 Відповісти
час ***** до кабздона, шоби цей гарно забаранений підар москалик робив йому там доповіді
негарно, коли буде перерва у таких доповідях *****
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29.04.2025 10:56 Відповісти
Мабуть зараз другий буде утішати ху...ло проповідями, та напевно він нарешті відкриє правду, що усю Європу захопили.
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29.04.2025 10:57 Відповісти
 
 