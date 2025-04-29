Ліквідований генерал РФ Москалик готував доповіді для Путіна про ситуацію в Україні, - росЗМІ

Російський генерал Ярослав Москалик, якого напередодні було ліквідовано у Підмосков'ї, від початку повномасштабного вторгнення РФ керував групою бойового управління, яка, зокрема, веде моніторинг у зоні війни РФ проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це йдеться в некролозі Міноборони РФ.

Так, у 2015-2021 роках генерал входив до складу робочої групи російського Міноборони з питань безпеки Мінської контактної групи.

Він брав участь у "вирішенні питань врегулювання на південному сході України", у засіданнях у Мінську, а також у переговорах у нормандському форматі в Берліні та Парижі. Генерал готував матеріали для Путіна про ситуацію на південному сході України.

Також Москалик брав участь у плануванні військової операції в Сирії, а згодом у роботі з урегулювання.

Нагадаємо, 25 квітня в підмосковній Балашисі вибухнув автомобіль - було ліквідовано заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ, генерала Ярослава Москалика.

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