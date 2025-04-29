Украинский десантник уничтожил российского штурмовика очередью из автомата на Покровском направлении. ВИДЕО

На Покровском направлении украинский боец ликвидировал вражеского штурмовика. Во время попытки прорыва российский солдат попал в сектор огня нашего воина, который уничтожил его прицельной очередью из автомата.

Соответствующее видео опубликовано в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

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