Силы обороны не допустили ухудшения тактического положения в Купянском районе и в Серебрянском лесничестве, - ОСГВ "Хортица"

На Харьковском направлении за прошедшие сутки, 27 апреля 2025 года, противник безуспешно вел наступательные действия в Волчанске. Потерь наших позиций не допущено.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, на Купянском направлении российская армия безуспешно пыталась улучшить тактическое положение возле Красного Первого, Малой Шапковки, Петропавловки и Загрызово. Штурмовые действия врага отражены, ухудшение тактического положения не допущено.

"На Лиманском направлении армия агрессора атаковала возле населенных пунктов Копанки, Новый Мир, Редкодуб, Колодязи, Мирное, Ямполовка и Новое. Украинские защитники все вражеские атаки отбили, а также не допустили ухудшения тактического положения в Серебрянском лесничестве", - говорится в сообщении.

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На Северском направлении противник наступательных действий не проводил.

По данным ОСГВ "Хортица", на Краматорском и Торецком направлениях захватчики проводили атакующие действия в направлениях Майского, Ступочек, Предтечиного, Белой Горы, Часова Яра, Дилиевки, Щербиновки и Торецка. Штурмовые действия врага отбиты.

"На Покровском направлении враг атаковал наши оборонительные укрепления в районах Елизаветовки, Удачного, Новоалександровки, Котляровки, Троицкого, Алексеевки, Лысовки, Котлино, Новосергиевки и Андреевки. Вражеские атаки наши защитники отбили", - добавляют в ОСГВ "Хортица".

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На Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя, Богатыря и Отрадного. Украинские защитники продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.