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Новости Боевые действия на Харьковщине
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Во время атак на Харьковском и Купянском направлениях оккупанты все чаще используют легкую технику, - ОСГВ "Хортица"

Россияне идут на штурмы в Харьковской области на легкой технике

Во время атак на Харьковском и Купянском направлениях все чаще российские захватчики используют легкую технику. Речь идет о мотоциклах и багги.

Об этом в эфире "Суспільного" рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что на вышеупомянутых направлениях фронта активность со стороны оккупантов после так называемого "пасхального перемирия" снизилась. Это связано с тем, что враг хочет провести перегруппировку.

"В целом тактика (оккупантов, - ред.) неизменна. Они наступают так, как им позволяет это делать местность и собственное состояние. Мы видим увеличение роли легкой техники, заметное уменьшение использования тяжелой техники: мотоциклы и багги вместо танков. В прошлом году и до этого мотоциклы активно использовались россиянами. Но они использовались иначе - для сообщения между позициями. Чтобы на мотоциклах ходить в штурм - такого раньше не было", - рассказал Трегубов.

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Автор: 

армия РФ (19269) ОСГВ Хортица (368) боевые действия (4071) Харьковская область (820)


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27.04.2025 18:02 Ответить
Разом із мотоциклами кацапи ідуть до пекла ,
бо там цим бидлякам місце 😠

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27.04.2025 18:13 Ответить
А ослів вони використовують ?
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27.04.2025 18:21 Ответить
 
 