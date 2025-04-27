Во время атак на Харьковском и Купянском направлениях оккупанты все чаще используют легкую технику, - ОСГВ "Хортица"

Во время атак на Харьковском и Купянском направлениях все чаще российские захватчики используют легкую технику. Речь идет о мотоциклах и багги.

Об этом в эфире "Суспільного" рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что на вышеупомянутых направлениях фронта активность со стороны оккупантов после так называемого "пасхального перемирия" снизилась. Это связано с тем, что враг хочет провести перегруппировку.

"В целом тактика (оккупантов, - ред.) неизменна. Они наступают так, как им позволяет это делать местность и собственное состояние. Мы видим увеличение роли легкой техники, заметное уменьшение использования тяжелой техники: мотоциклы и багги вместо танков. В прошлом году и до этого мотоциклы активно использовались россиянами. Но они использовались иначе - для сообщения между позициями. Чтобы на мотоциклах ходить в штурм - такого раньше не было", - рассказал Трегубов.

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