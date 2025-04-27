Під час атак на Харківському та Куп’янському напрямках окупанти все частіше використовують легку техніку, - ОСУВ "Хортиця"

Під час атак на Харківському та Куп'янському напрямках все частіше російські загарбники використовують легку техніку. Йдеться про мотоцикли та багі.

Про це в ефірі "Суспільного" розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що на вищезгаданих напрямках фронту активність зі сторони окупантів після так званого "великоднього перемир'я" знизилася. Це повʼязано з тим, що ворог хоче провести перегрупування.

"Загалом тактика (окупантів, - ред.) незмінна. Вони наступають так, як їм дозволяє це робити місцевість і власний стан. Ми бачимо збільшення ролі легкої техніки, помітне зменшення використання важкої техніки: мотоцикли й багі замість танків. Минулого року і до цього мотоцикли активно використовувались росіянами. Але вони використовувались інакше - для сполучення між позиціями. Щоб на мотоциклах ходити в штурм - такого раніше не було", - розповів Трегубов.

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