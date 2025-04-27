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Новини Бойові дії на Харківщині
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Під час атак на Харківському та Куп’янському напрямках окупанти все частіше використовують легку техніку, - ОСУВ "Хортиця"

росіяни йдуть на штурми на Харківщині на легкій техніці

Під час атак на Харківському та Куп'янському напрямках все частіше російські загарбники використовують легку техніку. Йдеться про мотоцикли та багі.

Про це в ефірі "Суспільного" розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що на вищезгаданих напрямках фронту активність зі сторони окупантів після так званого "великоднього перемир'я" знизилася. Це повʼязано з тим, що ворог хоче провести перегрупування.

"Загалом тактика (окупантів, - ред.) незмінна. Вони наступають так, як їм дозволяє це робити місцевість і власний стан. Ми бачимо збільшення ролі легкої техніки, помітне зменшення використання важкої техніки: мотоцикли й багі замість танків. Минулого року і до цього мотоцикли активно використовувались росіянами. Але вони використовувались інакше - для сполучення між позиціями. Щоб на мотоциклах ходити в штурм - такого раніше не було", - розповів Трегубов.

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Автор: 

армія рф (17419) ОСУВ Хортиця (375) бойові дії (3825) Харківська область (824)


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27.04.2025 18:02 Відповісти
Разом із мотоциклами кацапи ідуть до пекла ,
бо там цим бидлякам місце 😠

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27.04.2025 18:13 Відповісти
А ослів вони використовують ?
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27.04.2025 18:21 Відповісти
 
 