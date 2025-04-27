Сили оборони влучно атакували ворожі укриття, транспортні засоби і гармати окупантів на Харківщині. ВIДЕО
Прикордонники РУБпАК "Фенікс" на Харківщині влучно атакували ворожі укриття. Також бійці знищили російські транспортні засоби і гармати.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
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