Сили оборони влучно атакували ворожі укриття, транспортні засоби і гармати окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Прикордонники РУБпАК "Фенікс" на Харківщині влучно атакували ворожі укриття. Також бійці знищили російські транспортні засоби і гармати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

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