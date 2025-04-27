Силы обороны точно атаковали вражеские укрытия, транспортные средства и орудия оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО

Пограничники РУБпАК "Феникс" на Харьковщине метко атаковали вражеские укрытия. Также бойцы уничтожили российские транспортные средства и пушки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в телеграмм-канале Госпогранслужбы.

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