Силы обороны точно атаковали вражеские укрытия, транспортные средства и орудия оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО
Пограничники РУБпАК "Феникс" на Харьковщине метко атаковали вражеские укрытия. Также бойцы уничтожили российские транспортные средства и пушки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в телеграмм-канале Госпогранслужбы.
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