Сили оборони не допустили погіршення тактичного положення на Куп’янщині та у Серебрянському лісництві, - ОСУВ "Хортиця"

На Харківському напрямку упродовж минулої доби, 27 квітня 2025 року, противник безуспішно вів наступальні дії у Вовчанську. Втрат наших позицій не допущено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Купʼянському напрямку російська армія без успіху намагалася покращити тактичне положення біля Красного Першого, Малої Шапківки, Петропавлівки та Загризового. Штурмові дії ворога відбито, погіршення тактичного положення не допущено.

"На Лиманському напрямку армія агресора атакувала біля населених пунктів Копанки, Новий Мир, Рідкодуб, Колодязі, Мирне, Ямполівка та Нове. Українські захисники всі ворожі атаки відбили, а також не допустили погіршення тактичного положення у Серебрянському лісництві", - йдеться у повідомленні.

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На Сіверському напрямку противник наступальних дій не проводив.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Краматорському та Торецькому напрямках загарбники проводили атакувальні дії у напрямках Майського, Ступочок, Предтечиного, Білої Гори, Часового Яру, Диліївки, Щербинівки та Торецька. Штурмові дії ворога відбито.

"На Покровському напрямку ворог атакував наші оборонні укріплення в районах Єлизаветівки, Удачного, Новоолександрівки, Котлярівки, Троїцького, Олексіївки, Лисівки, Котлиного, Новосергіївки та Андріївки. Ворожі атаки наші захисники відбили", - додають в ОСУВ "Хортиця".

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На Новопавлівському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя, Багатиря та Одрадного. Українські захисники продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили ворога.