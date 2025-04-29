Уничтожены оккупанты, которые на мотоциклах штурмовали наши позиции в направлении Отрадного, - ОСГВ "Хортица"
За прошедшие сутки, 28 апреля 2025 года, на Харьковском направлении противник безуспешно атаковал позиции подразделений Сил обороны в направлениях Волчанских Хуторов, Липцов и в Волчанске.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".
Как отмечается, на Купянском направлении оккупанты пыталась улучшить тактическое положение возле Кондрашовки, Малой Шапковки, Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызово. Вражеские попытки были безуспешными.
По данным ОСГВ "Хортица", на Лиманском направлении оккупационная армия атаковала наши оборонительные укрепления возле населенных пунктов Новый Мир, Редкодуб, Колодязи, Мирное и Новое. Украинские защитники все вражеские атаки отбили без ухудшения тактического положения.
На Северском направлении противник наступал в районе Григорьевки. Также Силы обороны отбили штурм и уничтожили три мотоцикла вместе со штурмовиками в районе Верхнекаменского.
"На Краматорском и Торецком направлениях захватчики проводили атакующие действия в направлениях Марково, Ступочек, Белой Горы, Часова Яра, Дилиевки и Торецка. В направлении Дачного нашими защитниками уничтожено десять мотоциклов со штурмовиками, а в районе Дружбы - вражескую бронемашину.
"На Покровском направлении враг атаковал наши оборонительные укрепления в районах Елизаветовки, Котлино, Удачного, Новоалександровки, Котляровки, Троицкого, Алексеевки, Лысовки, Новосергиевки и Андреевки. Все атаки успешно отбиты", - говорится в сообщении.
Кроме того, ОСГВ "Хортица" информирует, что на Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя, Богатиря и Веселого. В направлении Одрадного враг пытался атаковать штурмовыми группами на пяти мотоциклах, наши защитники ответным огнем уничтожили вражеских штурмовиков. Украинские защитники продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль