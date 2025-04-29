Уничтожены оккупанты, которые на мотоциклах штурмовали наши позиции в направлении Отрадного, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки, 28 апреля 2025 года, на Харьковском направлении противник безуспешно атаковал позиции подразделений Сил обороны в направлениях Волчанских Хуторов, Липцов и в Волчанске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, на Купянском направлении оккупанты пыталась улучшить тактическое положение возле Кондрашовки, Малой Шапковки, Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызово. Вражеские попытки были безуспешными.

По данным ОСГВ "Хортица", на Лиманском направлении оккупационная армия атаковала наши оборонительные укрепления возле населенных пунктов Новый Мир, Редкодуб, Колодязи, Мирное и Новое. Украинские защитники все вражеские атаки отбили без ухудшения тактического положения.

На Северском направлении противник наступал в районе Григорьевки. Также Силы обороны отбили штурм и уничтожили три мотоцикла вместе со штурмовиками в районе Верхнекаменского.

"На Краматорском и Торецком направлениях захватчики проводили атакующие действия в направлениях Марково, Ступочек, Белой Горы, Часова Яра, Дилиевки и Торецка. В направлении Дачного нашими защитниками уничтожено десять мотоциклов со штурмовиками, а в районе Дружбы - вражескую бронемашину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны не допустили ухудшения тактического положения на Купянщине и в Серебрянском лесничестве, - ОСУВ "Хортица"

"На Покровском направлении враг атаковал наши оборонительные укрепления в районах Елизаветовки, Котлино, Удачного, Новоалександровки, Котляровки, Троицкого, Алексеевки, Лысовки, Новосергиевки и Андреевки. Все атаки успешно отбиты", - говорится в сообщении.

Кроме того, ОСГВ "Хортица" информирует, что на Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя, Богатиря и Веселого. В направлении Одрадного враг пытался атаковать штурмовыми группами на пяти мотоциклах, наши защитники ответным огнем уничтожили вражеских штурмовиков. Украинские защитники продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.

Также читайте: На прошлой неделе враг активизировался вблизи Часова Яра, пытается проводить штурмовые действия с севера, - ОТГ "Луганск"