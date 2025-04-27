На прошлой неделе враг активизировался вблизи Часова Яра, пытается проводить штурмовые действия с севера, - ОТГ "Луганск"

По Часовом Яре россияне сейчас пытаются проводить штурмовые действия с севера, чтобы оттеснить украинских военных с позиций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире заявил представитель ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец,

"Что касается штурмовых действий по Часовом Яру, то они сейчас сосредоточены больше в северной стороне, то есть, враг пытается с севера проводить штурмовые действия, чтобы оттеснить Силы обороны с позиций. Россия пользуется, в том числе и тем, что сейчас такое благоприятное время года, все зеленеет, и пытается перемещаться по территории города уже не только ночью и при плохой погоде, а пытается воспользоваться и тем, что уже все зазеленело", - пояснил Запорожец.

Отвечая на вопрос о ситуации вокруг Часова Яра, спикер сообщил, что за прошедшую неделю враг активизировался именно на этом направлении.

По его словам, на прошлой неделе там были единичные штурмовые действия, в основном было перемещение личного состава.

"А на этой неделе враг уже активизировался, применяя штурмовые действия в направлении позиций Сил обороны. Но больше всего Краматорское направление страдает от постоянных артобстрелов", - заявил Запорожец.

Он отметил, что большую долю этих обстрелов занимает именно ствольная артиллерия, которая разбивает все возможные и невозможные укрытия.

"Также активно в этом направлении применяет противник и тактическую авиацию. Хотя за прошедшую неделю активно применял также на Торецком направлении. В целом за неделю враг совершил 121 авиаудар с применением - если мы минимально берем по 2 КАБа за каждый раз - то это около 250 авиабомб враг применил по всей операционной зоне", - отметил спикер.

Он проинформировал, что именно эту составляющую РФ сейчас активно применяет на Торецком направлении.

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