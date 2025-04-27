Минулого тижня ворог активізувався поблизу Часового Яру, намагається проводити штурмові дії із півночі, - ОТУ "Луганськ"

По Часовому Яру росіяни наразі намагаються проводити штурмові дії із півночі, щоб відтіснити українських військових із позицій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеетері заявив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець,

"Що стосується штурмових дій по Часовому Яру, то вони зараз зосереджені більше у північній стороні, тобто, ворог намагається з півночі проводити штурмові дії, щоб відтіснити Сили оборони з позицій. Росія користується, у тому числі й тим, що зараз така сприятлива пора року, все зеленіє, і намагається переміщуватися територією міста вже не тільки вночі і за поганої погоди, а намагається скористатися і тим, що вже все зазеленіло", - пояснив Запорожець.

Відповідаючи на питання щодо ситуації довкола Часового Яру, речник поінформував, що за минулий тиждень ворог активізувався саме на цьому напрямку.

За його словами, минулого тижня там були поодинокі штурмові дії, в основному було переміщення особового складу.

"А на цьому тижні ворог вже активізувався, застосовуючи штурмові дії у напрямку позицій Сил оборони. Але найбільше Краматорський напрямок потерпає від постійних артобстрілів", - заявив Запорожець.

Він зазначив, що велику частку цих обстрілів займає саме ствольна артилерія, яка розбиває всі можливі і неможливі укриття.

"Також активно у цьому напрямку застосовує противник і тактичну авіацію. Хоча за минулий тиждень активно застосовував також на Торецькому напрямку. У цілому за тиждень ворог здійснив 121 авіаудар із застосуванням – якщо ми мінімально беремо по 2 КАБи за кожен раз - то це близько 250 авіабомб ворог застосував по всій операційній зоні", - зазначив речник.

Він поінформував, що саме цю складову РФ зараз активно застосовує на Торецькому напрямку.

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