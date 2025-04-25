Війська РФ намагаються вирівняти фронт по трасі Мирноград - Костянтинівка на Торецькому напрямку, - ОТУ "Луганськ"

Наразі російські окупанти намагаються вирівняти фронт на Торецькому напрямку, орієнтуючись на трасу Мирноград - Костянтинівка. Це їм необхідно для окращення логістики та взаємодії між підрозділами.

Про це у телеефірі заявив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні такі спроби не вдаються, тим більше там міцні підрозділи стоять на Торецькому напрямку, не дають противнику здійснити його задум, але основна мета - це вирівнювати, скоріш, по трасі Мирноград - Костянтивнівка, щоб це була суцільна лінія фронту, і таким чином буде у ворога покращене і логістика, і взаємодія між підрозділами. Тобто така ціла військова складова цього процесу буде в них налагоджена", - розповів Запорожець.

За його словами, наразі окупанти активно завдають авіаційних ударів у напрямку населеного пункту Суха Балка, щоб знищувати позиції Сил оборони, порушувати логістику та заходи, які задіюються для стримування противника.

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"Там (Торецький напрямок. - Ред.) найбільша активність саме по центральній частині міста зберігається, і із застосуванням мототехніки відбуваються штурмові дії у напрямку населених пунктів Дачне та Диліївка", - додав Запорожець.

Речник поінформував, що за минулу добу на Торецькому напрямку зафіксовані 24 штурмові дії окупантів, що є середньостатистичною кількістю вже майже другий місяць.

"Більше 20 штурмів щоденно на Торецькому напрямку... Також ворог завдав вчора 33 авіаційних ударів по операційній зоні (ОТУ "Луганськ". - Ред.), застосував 47 КАБів. Вчора вся наша операційна зона до обіду, а то і навіть більше трошки, здригалась від застосування противником саме цієї складової", - наголосив він.

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