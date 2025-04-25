Найбільша артилерійська активність спостерігається на Краматорському напрямку, на Сіверському - ворог активно використовує різні транспортні засоби, - ОТУ "Луганськ"

На Краматорському напрямку спостерігається найбільша артилерійська активність ворога. Росіяни активно проводять розвідувальні заходи з використанням дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець.

"За добу на Краматорському напрямку ворог завдав 33 авіаудари в операційній зоні. Було використано 47 кабелів. Уся наша операційна зона до обіду була суттєво атакована", - зазначив речник.

Та додав, що противник активно проводить розвідувальні заходи з використанням дронів. Спостерігається тенденція збільшення дальності польотів розвідувальних апаратів у напрямку Костянтинівки.

"Це зараз пов'язано з тим, що тривалість денного світла збільшилася, і є можливість коригувати авіаудари та висвітлювати їх результати", - пояснив Запорожець.

На Сіверському напрямку Сили оборони зірвали наміри армії рф штурмувати мототехнікою. Саме тут ворог активно використовує різні транспортні засоби, особливо мотоциклетну техніку. Лише за два дні в напрямку села Білогорівка противник задіяв 28 мотоциклів, а за тиждень було знищено близько 100 одиниць такої техніки.

"Вчора ворог намагався просунутися в напрямку села Часів Яр. Там було 11 машин, включаючи 6 бойових броньованих машин. Завдяки активному використанню зенітних установок в артилерії, цей напад був зупинений, і ворог був змушений відступити, навіть не досягнувши передової лінії", - розповів Запорожець.

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