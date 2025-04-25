Окупанти готуються до активізації штурмових дій на Гуляйпільському напрямку, - Сили оборони півдня
Ворог на Гуляйпільському напрямку проводить заходи, які зазвичай передують початку активних штурмових дій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.
"У нас щодня фіксується на наших напрямках, наприклад, на Новопавлівському як мінімум півтора десятка таких штурмових дій. На Оріхівському напрямку - Малі Щербаки, Степове, Лобкове - там приблизно 8-10 штурмових дій за добу. На Гуляйпільському напрямку дещо менше, але ми очікуємо, що там почнеться з дня на день активізація штурмових дій. Адже противник проводить ті заходи, які передують саме початку там активних штурмових дій", - пояснив Волошин.
Нагадаємо, після "великоднього перемир’я" ворог майже на чверть збільшив кількість обстрілів з різних видів артилерійського озброєння та РСЗВ по прифронтових територіях і населених пунктах Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей.
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