Окупанти готуються до активізації штурмових дій на Гуляйпільському напрямку, - Сили оборони півдня

Ворог на Гуляйпільському напрямку проводить заходи, які зазвичай передують початку активних штурмових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"У нас щодня фіксується на наших напрямках, наприклад, на Новопавлівському як мінімум півтора десятка таких штурмових дій. На Оріхівському напрямку - Малі Щербаки, Степове, Лобкове - там приблизно 8-10 штурмових дій за добу. На Гуляйпільському напрямку дещо менше, але ми очікуємо, що там почнеться з дня на день активізація штурмових дій. Адже противник проводить ті заходи, які передують саме початку там активних штурмових дій", - пояснив Волошин.

Нагадаємо, після "великоднього перемир’я" ворог майже на чверть збільшив кількість обстрілів з різних видів артилерійського озброєння та РСЗВ по прифронтових територіях і населених пунктах Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

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