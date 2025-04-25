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Новини Бойові дії на півдні
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Ворог не полишає спроб захопити невеликий плацдарм на островах на Дніпрі, - Сили оборони півдня

Плацдарм на островах на Херсонщині

Росіяни щодня намагаються під контроль невеликий плацдарм на острівній зоні на Придніпровському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"На Придніпровському напрямку ворог не полишає спроб взяти під контроль невеликий плацдарм на острівній зоні, на одному з островів. І далі вже здійснювати із цього плацдарму вогневий вплив на Дніпро, на правий берег, на дніпровські протоки. Противник цих спроб не полишає і здійснює такі дії щодня. Це невеликі штурми, назвемо їх так. Більше схожі на розвідувально-пошукові дії, коли ворожа група намагається переправитись, захопити певний плацдарм, на ньому закріпитися, і звідти уже здійснювати влив", - розповів речник.

Проте, усі ворожі спроби Сили оборони припиняють ще на їх початку, наголосив Волошин. Водночас  додав він, росіяни також діють там по-іншому:

"Ворог не зменшує, а навіть збільшує обстріли прибережних територій. Самого Херсона та територіальних громад, які розташовані на правому березі. Окупанти збільшують удари дронами-камікадзе та намагаються створити, у мене складається таке враження, мертву зону уздовж Дніпра. Щоб там не було жодної уцілілої будівлі, жодного укриття. Ворог не припиняє там удари саме по цивільній інфраструктурі".

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"Це у нас один із напрямків, де найбільше ворог застосовує саме безпілотні літальні апарати. Щодня там ми фіксуємо понад 200-220 ударів FPV-дронами. Це один із найвищих показників узагалі по всій лінії бойового зіткнення Якщо, наприклад, по усій лінії бойового зіткнення за добу фіксується 3 тисячі, то кожен 15 FPV-дрон фіксується саме тут, на Херсонському напрямку", - зауважив Волошин.

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от дурні кацапи. Не знають, що ті остови не підходять для влаштування кладовищ, бо вони затоплюються повінню.
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25.04.2025 12:45 Відповісти
Ось, де треба ОСОБИСТА присутність, цілого батальйону, з ПОТУЖНИХ менегерів з ОПУ і ДУС!!!
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25.04.2025 13:20 Відповісти
 
 