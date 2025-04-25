Наразі для Херсону не існує загрози десантування росіян, - Сили оборони півдня

На сьогодні для Херсону не існує загрози, що росіяни можуть висадити десант. Проте від ворога можна очікувати чого завгодно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин

"Обсяг десанту, який зможе, скажімо, захопити певний плацдарм чи нанести якусь перевагу на цьому напрямку — це має бути зібрання великої кількості сил та засобів. І в першу чергу, це не лише тих, які будуть проводити це штурмування, висадку цього десанту. Має бути і транспортних засобів велика кількість, зокрема плавзасобів, які мають перевезти цей десант. Наразі не фіксується нашою розвідкою такої кількості сил та засобів ворога для проведення подібних великих, масштабних десантів", - наголошує Волошин.

Та додає: "Дійсно, ми фіксуємо, що у них є певна кількість плавзасобів для здійснення форсування певних водних перешкод невеликими групами, захоплення невеликого плацдарму, утримання його. Скажімо — для більш диверсійних операцій, але не для проведення великого десанту. Наразі такої загрози для Херсона не існує, але ми не виключаємо, що від нашого противника можна очікувати чого завгодно".

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