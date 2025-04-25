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Новини Бойові дії на півдні
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Наразі для Херсону не існує загрози десантування росіян, - Сили оборони півдня

Загроза російського десанту для Херсону

На сьогодні для Херсону не існує загрози, що росіяни можуть висадити десант. Проте від ворога можна очікувати чого завгодно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин 

"Обсяг десанту, який зможе, скажімо, захопити певний плацдарм чи нанести якусь перевагу на цьому напрямку — це має бути зібрання великої кількості сил та засобів. І в першу чергу, це не лише тих, які будуть проводити це штурмування, висадку цього десанту. Має бути і транспортних засобів велика кількість, зокрема плавзасобів, які мають перевезти цей десант. Наразі не фіксується нашою розвідкою такої кількості сил та засобів ворога для проведення подібних великих, масштабних десантів", - наголошує Волошин.

Та  додає: "Дійсно, ми фіксуємо, що у них є певна кількість плавзасобів для здійснення форсування певних водних перешкод невеликими групами, захоплення невеликого плацдарму, утримання його. Скажімо — для більш диверсійних операцій, але не для проведення великого десанту. Наразі такої загрози для Херсона не існує, але ми не виключаємо, що від нашого противника можна очікувати чого завгодно".

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Херсон (3369) Сили оборони півдня (336) Херсонська область (5768) Херсонський район (278)


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десант там 1 роблять , де вважають що його не буде , бо це десант
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25.04.2025 12:43 Відповісти
Але нема чим заткнути гармати і дронщиків пуйла. Мирняк гине щодня!!
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25.04.2025 17:10 Відповісти
 
 