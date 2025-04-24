Через високу активність російських дронів у Херсоні тимчасово вимкнуть світлофори
У Херсоні тимчасово вимкнуть світлофори, що повʼязано з високою активністю російських дронів та полюванням окупантів на цивільні автівки.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Як наголошується, рішення тимчасово вимкнути світлофори у Херсоні ухвалено разом з військовими. Воно повʼязане з високою активністю російських дронів.
"Окупанти продовжують полювати на цивільні автівки. Світлофор зупиняє машину, а значить — робить її легкою мішенню для російських військових. Прошу водіїв та пішоходів бути уважними й обережними!" - зазначив голова ОВА.
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Jolli Rabbit
показати весь коментар24.04.2025 15:26 Відповісти Мені подобається 0
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