Через високу активність російських дронів у Херсоні тимчасово вимкнуть світлофори

У Херсоні тимчасово вимкнуть світлофори, що повʼязано з високою активністю російських дронів та полюванням окупантів на цивільні автівки.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Як наголошується, рішення тимчасово вимкнути світлофори у Херсоні ухвалено разом з військовими. Воно повʼязане з високою активністю російських дронів.

"Окупанти продовжують полювати на цивільні автівки. Світлофор зупиняє машину, а значить — робить її легкою мішенню для російських військових. Прошу водіїв та пішоходів бути уважними й обережними!" - зазначив голова ОВА.

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