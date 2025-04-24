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Новости Удары РФ по Херсону
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Из-за высокой активности российских дронов в Херсоне временно отключат светофоры

Обстрел Херсона

В Херсоне временно отключат светофоры, что связано с высокой активностью российских дронов и охотой оккупантов на гражданские машины.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, решение временно отключить светофоры в Херсоне принято вместе с военными. Оно связано с высокой активностью российских дронов.

"Оккупанты продолжают охотиться на гражданские машины. Светофор останавливает машину, а значит - делает ее легкой мишенью для российских военных. Прошу водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными!" - отметил председатель ОВА.

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обстрел (27202) Херсон (2824) Херсонская область (4775) Херсонский район (268)


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Невже смарагдовість світлофорів не зменшила загрозу?
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24.04.2025 15:26 Ответить
 
 