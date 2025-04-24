Из-за высокой активности российских дронов в Херсоне временно отключат светофоры
В Херсоне временно отключат светофоры, что связано с высокой активностью российских дронов и охотой оккупантов на гражданские машины.
Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, решение временно отключить светофоры в Херсоне принято вместе с военными. Оно связано с высокой активностью российских дронов.
"Оккупанты продолжают охотиться на гражданские машины. Светофор останавливает машину, а значит - делает ее легкой мишенью для российских военных. Прошу водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными!" - отметил председатель ОВА.
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Jolli Rabbit
показать весь комментарий24.04.2025 15:26 Ответить Мне нравится 0
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