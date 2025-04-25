РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8793 посетителя онлайн
Новости Боевые действия на юге
439 2

На данный момент для Херсона не существует угрозы десантирования россиян, - Силы обороны юга

Угроза российского десанта для Херсона

На сегодня для Херсона не существует угрозы, что россияне могут высадить десант. Однако от врага можно ожидать чего угодно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радио рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин

"Объем десанта, который сможет, скажем, захватить определенный плацдарм или нанести какое-то преимущество на этом направлении - это должно быть собрание большого количества сил и средств. И в первую очередь, это не только тех, которые будут проводить это штурмование, высадку этого десанта. Должно быть и транспортных средств большое количество, в частности плавсредств, которые должны перевезти этот десант. Пока не фиксируется нашей разведкой такого количества сил и средств врага для проведения подобных крупных, масштабных десантов", - отмечает Волошин.

И добавляет: "Действительно, мы фиксируем, что у них есть определенное количество плавсредств для осуществления форсирования определенных водных преград небольшими группами, захвата небольшого плацдарма, удержания его. Скажем - для более диверсионных операций, но не для проведения крупного десанта. Сейчас такой угрозы для Херсона не существует, но мы не исключаем, что от нашего противника можно ожидать чего угодно".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за высокой активности российских дронов в Херсоне временно отключат светофоры

Автор: 

Херсон (2828) Силы обороны юга (311) Херсонская область (4781) Херсонский район (273)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
десант там 1 роблять , де вважають що його не буде , бо це десант
показать весь комментарий
25.04.2025 12:43 Ответить
Але нема чим заткнути гармати і дронщиків пуйла. Мирняк гине щодня!!
показать весь комментарий
25.04.2025 17:10 Ответить
 
 