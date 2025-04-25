На данный момент для Херсона не существует угрозы десантирования россиян, - Силы обороны юга

На сегодня для Херсона не существует угрозы, что россияне могут высадить десант. Однако от врага можно ожидать чего угодно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радио рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин

"Объем десанта, который сможет, скажем, захватить определенный плацдарм или нанести какое-то преимущество на этом направлении - это должно быть собрание большого количества сил и средств. И в первую очередь, это не только тех, которые будут проводить это штурмование, высадку этого десанта. Должно быть и транспортных средств большое количество, в частности плавсредств, которые должны перевезти этот десант. Пока не фиксируется нашей разведкой такого количества сил и средств врага для проведения подобных крупных, масштабных десантов", - отмечает Волошин.

И добавляет: "Действительно, мы фиксируем, что у них есть определенное количество плавсредств для осуществления форсирования определенных водных преград небольшими группами, захвата небольшого плацдарма, удержания его. Скажем - для более диверсионных операций, но не для проведения крупного десанта. Сейчас такой угрозы для Херсона не существует, но мы не исключаем, что от нашего противника можно ожидать чего угодно".

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