Враг не оставляет попыток захватить небольшой плацдарм на островах на Днепре, - Силы обороны юга
Россияне ежедневно пытаются под контроль небольшой плацдарм на островной зоне на Приднепровском направлении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радио рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.
"На Приднепровском направлении враг не оставляет попыток взять под контроль небольшой плацдарм на островной зоне, на одном из островов. И дальше уже осуществлять с этого плацдарма огневое воздействие на Днепр, на правый берег, на днепровские проливы. Противник этих попыток не оставляет и осуществляет такие действия ежедневно. Это небольшие штурмы, назовем их так. Больше похожи на разведывательно-поисковые действия, когда вражеская группа пытается переправиться, захватить определенный плацдарм, на нем закрепиться, и оттуда уже осуществлять влив", - рассказал спикер.
Однако, все вражеские попытки Силы обороны останавливают еще в их начале, подчеркнул Волошин. В то же время, добавил он, россияне также действуют там по-другому:
"Враг не уменьшает, а даже увеличивает обстрелы прибрежных территорий. Самого Херсона и территориальных громад, которые расположены на правом берегу. Оккупанты увеличивают удары дронами-камикадзе и пытаются создать, у меня складывается такое впечатление, мертвую зону вдоль Днепра. Чтобы там не было ни одного уцелевшего здания, ни одного укрытия. Враг не прекращает там удары именно по гражданской инфраструктуре".
"Это у нас одно из направлений, где больше всего враг применяет именно беспилотные летательные аппараты. Ежедневно там мы фиксируем более 200-220 ударов FPV-дронами. Это один из самых высоких показателей вообще по всей линии боевого соприкосновения Если, например, по всей линии боевого соприкосновения за сутки фиксируется 3 тысячи, то каждый 15 FPV-дрон фиксируется именно здесь, на Херсонском направлении", - отметил Волошин.
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