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Новости Бои на Гуляйпольском направлении
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Оккупанты готовятся к активизации штурмовых действий на Гуляйпольском направлении, - Силы обороны юга

Война в Украине: сценарий завершения войны

Враг на Гуляйпольском направлении проводит меры, которые обычно предшествуют началу активных штурмовых действий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радіо рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

"У нас ежедневно фиксируется на наших направлениях, например, на Новопавловском как минимум полтора десятка таких штурмовых действий. На Ореховском направлении - Малые Щербаки, Степное, Лобково - там примерно 8-10 штурмовых действий за сутки. На Гуляйпольском направлении несколько меньше, но мы ожидаем, что там начнется со дня на день активизация штурмовых действий. Ведь противник проводит те мероприятия, которые предшествуют именно началу там активных штурмовых действий", - пояснил Волошин.

Напомним, после "пасхального перемирия" враг почти на четверть увеличил количество обстрелов из различных видов артиллерийского вооружения и РСЗО по прифронтовым территориям и населенным пунктам Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.

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Автор: 

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Для такого, саме резніков баканов хорошковський литвини червоненко абдристович та ще сотня, їм подібних «настаящих ВАЄННИХ», окрім батальйону ПОТУЖНИХ менегерів з ОПУ, і готувалися??!?
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25.04.2025 13:44 Ответить
 
 