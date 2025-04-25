Наибольшая артиллерийская активность наблюдается на Краматорском направлении, на Северском - враг активно использует различные транспортные средства, - ОТГ "Луганск"

На Краматорском направлении наблюдается наибольшая артиллерийская активность врага. Россияне активно проводят разведывательные меры с использованием дронов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина" сообщил спикер ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец.

"За сутки на Краматорском направлении враг нанес 33 авиаудара в операционной зоне. Было использовано 47 кабелей. Вся наша операционная зона до обеда была существенно атакована", - отметил спикер.

И добавил, что противник активно проводит разведывательные мероприятия с использованием дронов. Наблюдается тенденция увеличения дальности полетов разведывательных аппаратов в направлении Константиновки.

"Это сейчас связано с тем, что продолжительность дневного света увеличилась, и есть возможность корректировать авиаудары и освещать их результаты", - пояснил Запорожец.

На Северском направлении Силы обороны сорвали намерения армии рф штурмовать мототехникой. Именно здесь враг активно использует различные транспортные средства, особенно мотоциклетную технику. Только за два дня в направлении села Белогоровка противник задействовал 28 мотоциклов, а за неделю было уничтожено около 100 единиц такой техники.

"Вчера враг пытался продвинуться в направлении села Часов Яр. Там было 11 машин, включая 6 боевых бронированных машин. Благодаря активному использованию зенитных установок в артиллерии, это нападение было остановлено, и враг был вынужден отступить, даже не достигнув передовой линии", - рассказал Запорожец.

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