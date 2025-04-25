Знищено техніку та особовий склад ворога під час спроби прориву нашої оборони на Краматорському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

Минулої доби, 24 квітня 2025 року, на Харківському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Купʼянському напрямку російські війська безуспішно намагалися покращити своє тактичне положення біля Нової Кругляківки та Загризового. Захисники не допустили погіршення тактичного положення.

Окупаційна армія атакувала на Лиманському напрямку біля населених пунктів Ольгівка, Новий Мир, Рідкодуб, Торське, Нове та Ямполівка. Українські оборонці всі ворожі атаки відбили.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Сіверському напрямку противник атакував у районі Григорівки та Верхньокамʼянського. Ворожі штурмові дії наші захисники відбили.

"На Краматорському напрямку російські загарбники проводили штурмові дії у напрямках Предтечиного, Білої Гори, Часового Яру. Для прориву наших оборонних рубежів противник застосував шість бронемашин та пʼять легкових автівок. По ворожих військах нанесено вогневе ураження, внаслідок якого більшість особового складу і ворожої техніки було знищено", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що на Торецькому напрямку атаки противника відбулися в районах Диліївки, Леонідівки, Романівки та Торецька. Штурмові дії ворога відбито, втрат наших позицій не допущено.

Як інформує ОСУВ "Хортиця", на Покровському напрямку російська армія атакувала наші оборонні укріплення в районах Єлизаветівки, Новоторецького, Новоукраїнки, Котлиного, Молодецького, Новоолександрівки, Котлярівки, Олексіївки, Лисівки, Новосергіївки та Андріївки. В результаті бойових зіткнень українські оборонці знищили одну бронемашину, дві легкових автівки та сім мотоциклів разом зі штурмовиками.

На Новопавлівському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя, Багатиря та Розливу. Усі ворожі атаки відбито. Підрозділи Сил оборони продовжують стримувати натиск.

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Що передувало?

Раніше в ОСУВ "Хортиця" зазначали, що окупанти намагалися прорвати нашу оборону у районі Костянтинополя та Багатиря. Також повідомлялося, що війська РФ хочуть вийти на адмінмежу Донеччини та Дніпропетровщини до 9 травня.