Знищено техніку ворога на Покровському напрямку. Війська РФ хочуть вийти на адмінмежу Донеччини та Дніпропетровщини до 9 травня, - ОСУВ "Хортиця"

Минулої доби, 22 квітня 2025 року, на Харківському напрямку противник атакував позиції підрозділів Сил оборони у Вовчанську та поновив наступ на Липці. Успіхів не мав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Купʼянському напрямку російська армія безуспішно намагалася покращити своє тактичне положення біля Нової Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку окупанти атакували біля населених пунктів Греківка, Новосергіївка, Ольгівка та Новомихайлівка. Українські захисники всі ворожі атаки відбили.

За інформацією ОСУВ "Хортиця", на Сіверському напрямку противник атакував у районі Григорівки та Верхньокамʼянського. Успіху не мав.

"На Краматорському та Торецькому напрямках загарбники проводили штурмові дії у напрямках Ступочок, Майського, Білої Гори, Часового Яру, Диліївки, Дачного, Петрівки, Кримського та Торецька. Атаки ворога відбито, втрат наших позицій не допущено", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти відступають із західних околиць Покровська ближче до південних, - ОСУ "Хортиця"

Також ОСУВ "Хортиця" зазначає, що ворожа армія продовжує атакувати на Покровському напрямку в районах Єлизаветівки, Миролюбівки, Котлиного, Удачного, Троїцького, Олексіївки, Лисівки, Новосергіївки, Новоолександрівки та Андріївки. У результаті бойових зіткнень наші оборонці знищили один легковий автомобіль, два квадроцикли та пʼять мотоциклів. Всі ворожі атаки відбито, втрат наших позицій не допущено. Противник не полишає спроб вийти на адміністративну межу Донецької та Дніпропетровської областей до 9 травня.

На Новопавлівському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя та Багатиря. Штурмові дії противника наші захисники відбили. Підрозділи Сил оборони продовжують стримувати натиск, знищуючи живу силу і техніку противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог намагався передислокувати особовий склад через Оскіл та прорвати нашу оборону в районі Костянтинополя, - ОСУВ "Хортиця"

Раніше в ОСУВ "Хортиця" інформували, що війська РФ намагалися прорвати нашу оборону у районі Костянтинополя та Багатиря.