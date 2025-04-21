Окупанти відступають із західних околиць Покровська ближче до південних, - ОСУ "Хортиця"

Війська РФ на Донеччині поступово відступають із західних околиць міста Покровськ ближче до південних, з яких вони і починали наступати.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у телеефірі розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"Йдеться про позиції на захід від міста (Покровськ. - Ред.). Там, де вони в принципі потихесеньку відповзали вже з березня, якщо не з кінця лютого. Вони дуже активно намагалися наступати саме для того, щоб перерізати трасу з Дніпропетровської області - з Павлограда на Покровськ, у них це не вийшло. Там перелам невеличкий наступив, коли українці відбили Котлине, і зараз росіяни дуже повільно, але звідти відповзають із західних околиць міста ближче до південних, з яких вони і починали наступати", - розповів речник.

Він зауважив, що бойові дії на Покровському напрямку залишаються найбільш активними. Крім того, окупанти активно проводять ротації на Куп'янському і Харківському напрямках, зокрема на другому вони більше накопичують, ніж атакують.

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"Якщо вважати ознакою перемир'я зниження інтенсивності бойових дій і боєзіткнень, то воно, безумовно, було, але зниження інтенсивності десь в два-три рази. З іншого боку, це аж ніяк не перемир'я. Себто, якщо на напрямку було, умовно кажучи, 80 боєзіткнень, а стало 30. Це більше схоже на якийсь перекур, на якесь тимчасове послаблення, особливо якщо зважати на те, що росіяни продовжують активно проводити ротації, активно накопичувати війська, це, скажімо так, не пауза. Це тимчасове зниження інтенсивності для того, щоб потім її значно підвищити", - наголосив Трегубов.

За його словами, кількість боєзіткнень "просіла" удвічі-утричі, проте вона збереглася, і водночас окупанти активніше проводять заміни та ротації.

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"Навіть провели кілька операцій, які були особисто для нас схожі на спроби витягнути українців на візуальне помітне порушення перемир'я, як-от маневри, які водночас були схожі на штурми, але проходили начебто під білим прапором. Здавалося, що вони справді намагаються просто спровокувати на візуальне порушення вогню", - додав речник.