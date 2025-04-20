У районі Котлиного окупанти трохи відходять, на Торецькому напрямку ознак виснаження ворога немає, - ОСУВ "Хортиця"

У районі населеного пункту Котлине на Покровському напрямку й на захід від нього російські загарбники трохи відходять. Водночас на Торецькому напрямку ознак виснаження російської армії немає.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

"Цікавий елемент Покровського напрямку полягає в тому, що якраз там попри те, що росіяни докладають там найбільше зусиль, вони мають найменший успіх. В районі Котлиного й на захід від нього вони навіть трохи відходять назад й це добре. Попри їхні спроби та їх інтенсивність",- розповів речник.

Також Трегубов поінформував про ситуацію на Торецькому напрямку. За його словами, на цьому відтинку фронту ознак виснаження ворожих сил немає.

"На цьому напрямку росіяни можуть достатньо часто проводити ротації. Адже він (Торецьк, - ред.) логістично недалеко від їхніх пунктів. Там недалеко Донецьк та Горлівка. Тому вони можуть собі дозволити час від часу замінювати. якщо ми беремо бої в Торецьку, там не дуже використовується техніка, там навпаки "винайшли" дуже дивний "пристрій" - бійця, який закидує міни на позиції з рук, як дискобол"", - розповів речник про тактику окупантів.

Читайте також: ОСУВ "Хортиця" про "великоднє перемир’я": Є боєзіткнення і на Покровському, і на Куп’янському, і на Торецькому напрямках