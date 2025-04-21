Оккупанты отступают с западных окраин Покровска ближе к южным, - ОСГВ "Хортица"

Войска РФ в Донецкой области постепенно отступают с западных окраин города Покровск ближе к южным, с которых они и начинали наступать.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов.

"Речь идет о позициях к западу от города (Покровск. - Ред.). Там, где они в принципе потихоньку отползали уже с марта, если не с конца февраля. Они очень активно пытались наступать именно для того, чтобы перерезать трассу из Днепропетровской области - из Павлограда на Покровск, у них это не получилось. Там перелом небольшой наступил, когда украинцы отбили Котлино, и сейчас россияне очень медленно, но оттуда отползают с западных окраин города ближе к южным, с которых они и начинали наступать", - рассказал спикер.

Он отметил, что боевые действия на Покровском направлении остаются наиболее активными. Кроме того, оккупанты активно проводят ротации на Купянском и Харьковском направлениях, в частности на втором они больше накапливают, чем атакуют.

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"Если считать признаком перемирия снижение интенсивности боевых действий и боестолкновений, то оно, безусловно, было, но снижение интенсивности где-то в два-три раза. С другой стороны, это отнюдь не перемирие. То есть, если на направлении было, условно говоря, 80 боестолкновений, а стало 30. Это больше похоже на какой-то перекур, на какое-то временное ослабление, особенно если учитывать то, что россияне продолжают активно проводить ротации, активно накапливать войска, это, скажем так, не пауза. Это временное снижение интенсивности для того, чтобы потом ее значительно повысить", - подчеркнул Трегубов.

По его словам, количество боестолкновений "просело" в два-три раза, однако оно сохранилось, и в то же время оккупанты активнее проводят замены и ротации.

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"Даже провели несколько операций, которые были лично для нас похожи на попытки вытянуть украинцев на визуальное заметное нарушение перемирия, как-то маневры, которые одновременно были похожи на штурмы, но проходили вроде бы под белым флагом. Казалось, что они действительно пытаются просто спровоцировать на визуальное нарушение огня", - добавил спикер.