Все въезды в Покровск контролируются российскими FPV-дронами, - глава ГВА Добряк

Интенсивность обстрелов Покровска - сверхвысокая, все въезды контролируются дронами. Враг охотится FPV-дронами на людей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил председатель Покровской ГВА Сергей Добряк.

"В данное время в городе находится 2 155 человек. Семей с детьми нет, но мы видели иногда случаи, когда безответственные родители возвращаются в город, а потом звонят: "Спасайте"... Есть несколько въездов в город, но все они контролируются FPV-дронами. Некоторые участки города, кварталы города просто усеяны, засыпаны оптоволокном. Враг не останавливается и уже несколько месяцев подряд охотится FPV-дронами на обычных людей", - отметил Добряк.

Напомним, 17 апреля российская оккупационная армия осуществила наступление в направлении Покровска. Как сообщил президент Владимир Зеленский, Силы обороны Украины ликвидировали наступательную группу.

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