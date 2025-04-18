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Новости Обстрелы Покровска
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Все въезды в Покровск контролируются российскими FPV-дронами, - глава ГВА Добряк

МВА о ситуации в Покровске

Интенсивность обстрелов Покровска - сверхвысокая, все въезды контролируются дронами. Враг охотится FPV-дронами на людей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил председатель Покровской ГВА Сергей Добряк.

"В данное время в городе находится 2 155 человек. Семей с детьми нет, но мы видели иногда случаи, когда безответственные родители возвращаются в город, а потом звонят: "Спасайте"... Есть несколько въездов в город, но все они контролируются FPV-дронами. Некоторые участки города, кварталы города просто усеяны, засыпаны оптоволокном. Враг не останавливается и уже несколько месяцев подряд охотится FPV-дронами на обычных людей", - отметил Добряк.

Напомним, 17 апреля российская оккупационная армия осуществила наступление в направлении Покровска. Как сообщил президент Владимир Зеленский, Силы обороны Украины ликвидировали наступательную группу.

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Донецкая область (9648) боевые действия (4049) Покровск (593) Покровский район (560)


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Покровськ, Торецк... там оптоволокна стільки, що намотується на колеса і хлопці повинні його зрізати....
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18.04.2025 11:18 Ответить
А квіти??? Квіти цвітуть???
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18.04.2025 11:19 Ответить
а що контролюється головою МВА??? і для чого він там і його адміністрація що розпилюють держбюджет? А ще недавно Зеленський поназначав голів військових адміністрацій давно окупованих міст і сіл, які часто зруйновані вщент і невідомо коли повернеться там життя. Це ніщо інше як клоунада і свідомий розпил держскарбниці - українська влада окупованих міст і сіл....
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18.04.2025 12:40 Ответить
 
 