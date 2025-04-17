Сегодня войска РФ осуществили наступление в направлении Покровска, - Зеленский

Сегодня, 17 апреля, российская оккупационная армия осуществила наступление на Покровском направлении. Силы обороны Украины ликвидировали наступательную группу.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"У меня был сегодня важный доклад главкома Сырского. Я хотел бы поблагодарить и поздравить Вооруженные силы Украины, наши Силы безопасности обороны. Сегодня произошло наступление Российской федерации в направлении Покровска, на востоке нашего государства. В большинстве своем 14-я бригада приняла удар. Также - 117-я бригада Национальной гвардии. Готовясь к этому наступлению (в результате подготовки к наступлению, - ред.), Украина уничтожила полностью всю эту группу людей. Это было 115 единиц техники, 200 убитых и 30 раненых. Спасибо за службу Вооруженным силам", - сказал он.

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Кроме того, вчера вечером оккупанты осуществили наступление на Запорожском направлении.

Как следствие, на Запорожье враг потерял убитыми 80 человек, ранеными - 117 человек. Также Силы обороны уничтожили 40 единиц вражеской техники.

"Это то, о чем мы говорили нашим партнерам: Россия будет делать несколько волн наступлений на Сумском, на Харьковском, на Запорожском направлениях и, возможно, на востоке, потому что они долго там не наступали", - добавил Зеленский.

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Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Силы обороны Украины за последние недели освободили около 16 км² территории в районе населенных пунктов Удачное, Котлино, Шевченко, расположенных возле Покровска Донецкой области.