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Силы обороны освободили около 16 км² вблизи Покровска, - Сырский. ФОТО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отработал в операционной зоне войск ОТГ "Донецк". Силы обороны Украины за последние недели освободили около 16 км² территории в районе населенных пунктов Удачное, Котлино, Шевченко, расположенных возле Покровска Донецкой области.

Об этом он сообщил на своей Фейсбук-странице, информирует Цензор.НЕТ.

"Отработал в операционной зоне войск ОТГ "Донецк". В течение трех суток побывал фактически во всех бригадах этой мощнейшей группировки Сил обороны Украины, которая несет на себе основное бремя противостояния весеннему наступлению врага и уничтожает его лучшие силы и средства. В частности, на Покровском направлении, наши воины ежедневно останавливают около 30 штурмовых действий противника, наносят российским оккупантам значительные потери", - отметил главком.

Сирский заслушал доклады командующего оперативной-тактической группировки бригадного генерала Александра Тарнавского, плодотворно поработал с командирами бригад на их командных пунктах, на местах решил проблемные вопросы по организации боевых действий, обеспечению боеприпасами и материально-техническими средствами, отметил он.

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Сырский: ВСУ освободили около 16 км² в районе Покровска

"Конечно, наш главный капитал и наивысшая ценность - это наши люди. Обратил внимание на тщательную подготовку и обеспечение боевых действий каждого боевого подразделения, каждой штурмовой группы.

Это должно быть постоянным объектом контроля командира бригады и непосредственная ответственность командира батальона. Отдал необходимые распоряжения по решению проблемных вопросов и удовлетворения имеющихся потребностей", - подчеркнул Сырский.

Главнокомандующий ВСУ также отметил, что Россия не изменила своих планов - оттеснить подразделения ВСУ за пределы Донецкой и Луганской областей и выйти на административные границы этих областей. Однако, замысел оккупантов остается нереализованным.

"Мы продолжаем оборонительную операцию, проводим контрнаступательные действия и имеем определенные успехи. За последние недели освободили около 16 квадратных километров территории в районе населенных пунктов Удачное, Котлино, Шевченко", - резюмировал генерал.

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Сырский: ВСУ освободили около 16 км² в районе Покровска
Сырский: ВСУ освободили около 16 км² в районе Покровска

Автор: 

Донецкая область (9642) Александр Сырский (588) Покровский район (558) война в Украине (3823) ОТГ Донецк (1)


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Комментировать
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Героям Слава!
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17.04.2025 15:31 Ответить
То Тарнавський таки треба? Як і Наєв? Щось таки можуть? Головне питання - чому не задіяні інші генерали, які працювали із Залужним? І потішило, до Тарнавський на іото у кросіяках. 😊
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17.04.2025 15:59 Ответить
Сраколиз
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17.04.2025 16:04 Ответить
головне - чи варте то втрат
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17.04.2025 16:11 Ответить
Фото Сирського то не карти Deep State.
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17.04.2025 18:45 Ответить
 
 