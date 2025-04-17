С начала года Силы обороны уничтожили почти 5 тысяч артсистем врага, - Сырский

С начала 2025 года украинские военные уничтожили почти 5 тысяч артиллерийских систем россиян.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

"Продолжаем целенаправленно обезвреживать артиллерию оккупантов по всей линии фронта. Только с начала года поражено около пяти тысяч артиллерийских систем врага (4910)", - рассказал он.

При этом Александр Сырский отметил, что с января 2024 года этот показатель достиг почти 18 тысяч.

"За год и неполных четыре месяца, российская армия потеряла почти 18 тысяч артсистем (17 960). Спасибо украинским воинам за эффективную боевую работу", добавил Главнокомандующий ВСУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Более 11,5 тыс. автомобилей и спецтехники РФ уничтожили Силы обороны с начала года, - Сырский. ВИДЕО