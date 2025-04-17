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Новости Уничтожение российской техники
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С начала года Силы обороны уничтожили почти 5 тысяч артсистем врага, - Сырский

Россияне с 1 января потеряли почти 5 тысяч артсистем

С начала 2025 года украинские военные уничтожили почти 5 тысяч артиллерийских систем россиян.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

"Продолжаем целенаправленно обезвреживать артиллерию оккупантов по всей линии фронта. Только с начала года поражено около пяти тысяч артиллерийских систем врага (4910)", - рассказал он.

При этом Александр Сырский отметил, что с января 2024 года этот показатель достиг почти 18 тысяч.

"За год и неполных четыре месяца, российская армия потеряла почти 18 тысяч артсистем (17 960). Спасибо украинским воинам за эффективную боевую работу", добавил Главнокомандующий ВСУ.

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Автор: 

армия РФ (19210) уничтожение (6916) Александр Сырский (588)


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Топ комментарии
+2
А ти за 2024 рік здав 3600 кВ . Км України, кацапюра зебільна.
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17.04.2025 12:46
+2
він здав бо ти і такі як ти так і не знайшли адресу військомату за 4 роки.
От коли ви всі ******* знайдете як записатись в ЗСУ - тоді і "здача" територій прининиться
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17.04.2025 12:55
+2
Главный спикер ВСУ молодцом.
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17.04.2025 13:01
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І шо?
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17.04.2025 12:45 Ответить
А ти за 2024 рік здав 3600 кВ . Км України, кацапюра зебільна.
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17.04.2025 12:46 Ответить
він здав бо ти і такі як ти так і не знайшли адресу військомату за 4 роки.
От коли ви всі ******* знайдете як записатись в ЗСУ - тоді і "здача" територій прининиться
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17.04.2025 12:55 Ответить
А стреляют они чем после такого разгрома ? И почему тогда уничтожение одной единственной корейской сау преподносится как сенсация ?
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17.04.2025 12:53 Ответить
Він сказав "вражено" а клоуни журналісти в заголовку написали "знищено". Тобто пошкодження можуть бути і невеликі, кацапи зможуть відремонтувати
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17.04.2025 13:24 Ответить
Главный спикер ВСУ молодцом.
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17.04.2025 13:01 Ответить
Ну от де вони їх беруть? Не може раша виготовляти арту тисячами та і на складах арта швидко стане мотлохом. Тоді що ж це за статистика?
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17.04.2025 14:11 Ответить
Одни счетоводы,пыль в глаза.Генерал просырский.
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17.04.2025 14:14 Ответить
Послухати брехню "сирого".то у куйла артобстріли України, мали б закінчитися вже давно...
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17.04.2025 14:23 Ответить
 
 