С начала года Силы обороны уничтожили почти 5 тысяч артсистем врага, - Сырский
С начала 2025 года украинские военные уничтожили почти 5 тысяч артиллерийских систем россиян.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.
"Продолжаем целенаправленно обезвреживать артиллерию оккупантов по всей линии фронта. Только с начала года поражено около пяти тысяч артиллерийских систем врага (4910)", - рассказал он.
При этом Александр Сырский отметил, что с января 2024 года этот показатель достиг почти 18 тысяч.
"За год и неполных четыре месяца, российская армия потеряла почти 18 тысяч артсистем (17 960). Спасибо украинским воинам за эффективную боевую работу", добавил Главнокомандующий ВСУ.
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От коли ви всі ******* знайдете як записатись в ЗСУ - тоді і "здача" територій прининиться