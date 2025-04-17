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Сутки на Донетчине: Россияне убили человека в Покровске. 6 человек ранены. ФОТОрепортаж

Российские войска 22 раза обстреляли Донецкую область в течение 16 апреля, в результате чего погиб человек.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Волновахский район

В Поддубном Комарской громады 1 дом разрушен и 3 повреждены.

Читайте: Враг продвинулся возле Котляровки и Запорожья в Донецкой области, - DeepState

Покровский район

В Мирнограде ранены 2 человека. В Покровске погиб человек, поврежден дом. В Новоэкономическом Гродовской громады разрушены 22 дома.

Краматорский район

В Лимане ранен человек, повреждены 3 дома и 3 хозяйственные постройки; в Заречном ранены 2 человека, разрушен дом. В Ильиновской громаде поврежден 41 объект: 26 в Заре, 14 в Полтавке и 1 в Яблоновке. В Константиновке ранен человек.

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Бахмутский район

В Сиверске повреждены 6 домов.

В течение 16 апреля войска РФ 22 раза обстреляли Донецкую область, в результате чего погиб человек в Покровске. 6 человек ранены.

С линии фронта эвакуированы 122 человека, в том числе - 10 детей.

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Обстрелы Донетчины 16 апреля 2025 года
Обстрелы Донетчины 16 апреля 2025 года
Обстрелы Донетчины 16 апреля 2025 года
Обстрелы Донетчины 16 апреля 2025 года
Обстрелы Донетчины 16 апреля 2025 года
Обстрелы Донетчины 16 апреля 2025 года

Автор: 

обстрел (27129) Донецкая область (9642) Покровск (591) Мирноград (49) Бахмутский район (374) Волновахский район (205) Краматорский район (224) Покровский район (558) Северск (80) Поддубное (1) Полтавка (3) Яблоновка (1) Константиновка (1742) Заречное (9) Новоэкономическое (8) Лиман (48) война в Украине (3823)


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17.04.2025 12:53 Ответить
 
 