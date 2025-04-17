Сутки на Донетчине: Россияне убили человека в Покровске. 6 человек ранены. ФОТОрепортаж
Российские войска 22 раза обстреляли Донецкую область в течение 16 апреля, в результате чего погиб человек.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Волновахский район
В Поддубном Комарской громады 1 дом разрушен и 3 повреждены.
Покровский район
В Мирнограде ранены 2 человека. В Покровске погиб человек, поврежден дом. В Новоэкономическом Гродовской громады разрушены 22 дома.
Краматорский район
В Лимане ранен человек, повреждены 3 дома и 3 хозяйственные постройки; в Заречном ранены 2 человека, разрушен дом. В Ильиновской громаде поврежден 41 объект: 26 в Заре, 14 в Полтавке и 1 в Яблоновке. В Константиновке ранен человек.
Бахмутский район
В Сиверске повреждены 6 домов.
В течение 16 апреля войска РФ 22 раза обстреляли Донецкую область, в результате чего погиб человек в Покровске. 6 человек ранены.
С линии фронта эвакуированы 122 человека, в том числе - 10 детей.
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