Війська РФ намагалися прорвати нашу оборону у районі Костянтинополя та Багатиря, - ОСУВ "Хортиця"

Упродовж минулої доби, 21 квітня 2025 року, на Харківському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Купʼянському напрямку ворожа армія безуспішно намагалася покращити тактичне положення біля Загризового.

"На Лиманському напрямку окупаційна армія атакувала біля населених пунктів Надія, Греківка, Новомихайлівка, Нове, Торське та Колодязі. Українські захисники всі ворожі атаки відбили, не допустивши погіршення положення.

На Сіверському напрямку противник атакував у районі Верхньокамʼянського. Ворожі штурмові дії наші захисники відбили", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на Краматорському та Торецькому напрямках загарбники проводили штурмові дії у напрямках Ступочок, Маркового, Часового Яру, Диліївки, Дачного, Петрівки та Торецька. Штурмові дії ворога відбито, втрат наших позицій не допущено.

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"Армія агресора не полишає спроб атакувати на Покровському напрямку. Ворог атакував наші оборонні укріплення в раойнах Єлизаветівки, Новоторецького, Сухого Яру, Променю, Котлиного, Троїцького, Лисівки, Новоолександрівки, Успенівки та Андріївки. В результаті бойових зіткнень наші оборонці знищили пʼять бронемашин, один автомобіль, два квадроцикли та чотири мотоцикли. Всі атаки противника відбито", - додають в ОСУВ "Хортиця".

За даними ОСУВ "Хортиця", на Новопавлівському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя та Багатиря. Ворожі штурми наші захисники відбили. Підрозділи Сил оборони продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили ворога.

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