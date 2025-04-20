14 боєзіткнень відбулося на Лиманському напрямку, на Покровському - наші воїни зупинили 39 штурмових дій ворога, - Генштаб. КАРТИ

Загалом, упродовж минулої доби, 19 квітня 2025 року, на фронті було зафіксовано 127 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по Україні

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 103 авіаційні удари, скинув 170 КАБ, залучив для ураження 2781 дрон-камікадзе. Також ворог здійснив 5912 артилерійських обстрілів, зокрема 115 - із реактивних систем залпового вогню.

Противник завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Рясне, Великий Прикіл, Степок, Миропільське Сумської області; Зелене Поле Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Новодарівка, Лук’янівське, Павлівка, Степногірськ, Кам’янське та Новояковлівка Запорізької області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог активно намагається штурмувати центральну частину Торецька, - ОТУ "Луганськ"

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 15 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три пункти управління БпЛА, два засоби ППО, п’ять засобів ракетних військ і артилерії російських загарбників.

Генштаб нагадує, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 950 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, п’ять бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, 64 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 112 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Обстановка на Харківщині

На Харківському напрямку ворог двічі марно намагався просунутися в районах Вовчанська та Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Загризового, Кіндрашівки, Нової Кругляківки та Петропавлівки.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку відбулося 14 боєзіткнень. Ворог намагався просунутися вперед поблизу Новомихайлівки, Нового, Ямполівки, а також у напрямках Торського, Греківки, Глущенкового, Ольгівки, Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районі населеного пункту Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку ворог вчинив сім атак на позиції наших військ у районах Часового Яру, Ступочок та Курдюмівки.

Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 18 разів атакував українські підрозділи у районах Торецька, Дружби, Дачного та в напрямку Диліївки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено ворожу бронетехніку та групу окупантів, які йшли в атаку в районі Іванівського, Ступочок та Кліщіївки, - ОСУВ "Хортиця"

"На Покровському напрямку впродовж минулої доби наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоолександрівка, Преображенка, Срібне, Богданівка, Троїцьке, Новоторецьке, Свиридонівка, Малинівка, Шевченко, Звірове, Успенівка, Котлярівка, Андріївка та в напрямку Старої Миколаївки", - йдеться у зведенні.

Обстановка на Півдні

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 12 атак загарбників у районах Привільного, Новосілки та Костянтинополя.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки в напрямку Малої Токмачки та поблизу Новоандріївки.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни просунулись біля Розливу та в Костянтинополі, - DeepState

Обстановка на Півночі

"У Курській області минулої доби українські воїни відбили 20 атак загарбників, також ворог завдав 15 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 25 КАБ, та здійснив 356 обстрілів, вісім з яких - із РСЗВ", - наголошують у Генштабі.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.